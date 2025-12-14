Николай МИХАЙЛЕНКО: «Сезон в УПЛ оставил для Динамо неприятный осадок»

Полузащитник «Динамо» Николай Михайленко прокомментировал матч 16-го тура УПЛ против «Вереса» (3:0):

– Фанаты зажигают, команда тоже – 3:0. Победа в последнем домашнем матче года. Какие ощущения?

– Если смотреть именно на сегодняшний день, то, конечно, ощущения хорошие. Победа – это то, чего мы всегда хотим и к чему стремимся. Но в целом сезон в УПЛ, как говорится, оставляет определенный осадок. Ничего, будем работать – и все станет лучше.

– Команда с первых минут выглядела очень заряженной: быстрые два гола, были моменты забить и третий. Счет 3:0 справедливый или могло быть больше?

– Бывает так, что моментов много, но не всегда удается забить. Думаю, разницы нет: сегодня получилось три – слава Богу. Могло быть больше, но главное, что не меньше. Важно сыграть на ноль и победить.

– «Динамо» завершает этот год на четвертом месте. Как это прокомментируете?

– Самое важное сегодня – то, что мы сыграли «на ноль». Да, у соперника были моменты, но в целом мы провели матч более уверенно. Финишировали там, где финишировали – это не то место, к которому мы стремимся. Но впереди еще целая половина чемпионата, посмотрим, что будет дальше.

– Интересная параллель: как и в прошлом сезоне, год завершаете матчем с «Вересом». Тогда была победа 1:0, теперь – 3:0. Впереди еще игра в Лиге конференций и отпуск. Как команда будет готовиться и как планируете отдыхать?

– Прежде всего – с семьей. У нас очень много дорог, путешествий, поэтому хочется просто домашнего покоя: побыть с близкими, побыть дома, никуда не ехать и ничего не делать, просто отдохнуть.

– Сегодняшняя игра прошла в настоящем зимнем настроении – снег, холод. Это добавило каких-то особых эмоций?

– Не думаю, что это добавило новогоднего настроения. Но поле, благодаря людям, которые здесь работают, в такую погоду было в хорошем состоянии. За это им большая благодарность – мы имеем возможность играть в таких условиях на качественном газоне. Также хочу поблагодарить всех болельщиков, которые, несмотря на наши неудачи, все равно нас поддерживают. И, конечно, большое спасибо ВСУ и всем, кто нас защищает.