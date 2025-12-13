Шахтер поспорит с Ботафого за таланта, который раскрылся в Кривбассе

24-летний левый вингер Глейкер Мендоса может покинуть «Кривбасс» в конце календарного года.

В настоящий момент венесуэльский футболист выступает за команду из Кривого Рога на правах аренды, а его контракт принадлежит клубу «Ангостура».

В арендном соглашении Мендосы, которое действует до 31 декабря, прописана опция «Кривбасса» на выкуп контракта футболиста, однако пока ею криворожане не воспользовались.

В то же время, как утверждает венесуэльский журналист Марио Альберто Санчес, интерес к подписанию Глейкера Мендосы проявляет «Шахтер», а еще один клуб – бразильский «Ботафого» – уже даже сделал официальное предложение по вингеру.

В текущем сезоне УПЛ на счету Глейкера Мендосы 5 голов и 8 ассистов в 15 поединках. Его оценочная стоимость на Transfermarkt ныне равна 500 тысячам евро.