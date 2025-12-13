Один из лучших игроков УПЛ может покинуть клуб. Его хотело Динамо

Бразильский клуб «Ботафого» начал предметные переговоры о возможном трансфере флангового полузащитника «Кривбасса» Глейкера Мендосы. Об этом сообщает авторитетное издание Globo.

Согласно имеющейся информации, руководство «Ботафого» уже вышло на контакт с 24-летним футболистом из Венесуэлы и в течение последних дней сделало ему конкретное предложение.

Права на Мендосу принадлежат колумбийскому клубу «Ангостура». В составе «Кривбасса» игрок выступает на правах аренды, которая действует с февраля 2025 года и завершится 31 декабря этого же года.

При этом криворожский клуб имеет возможность воспользоваться опцией полного выкупа футболиста до завершения арендного соглашения. Действующий контракт Мендосы с «Ангостурой» рассчитан до конца 2028 года.

В сезоне 2025 года в составе украинской команды вингер провел 22 официальных поединка, отличился 6 забитыми мячами и сделал 7 результативных передач.