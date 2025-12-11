Готовы выделить деньги. Динамо нацелилось на двух топ-легионеров из УПЛ

Киевское «Динамо» интересуется косоварским полузащитником черкасского ЛНЗ Мухарремом Яшари и венесуэльским нападающим «Кривбасса» Глейкером Мендосой, сообщает анонимный Telegram-канал «Секреты УПЛ».

По информации источника, в столичном клубе готовы выделить деньги на одного из этих двух футболистов. Выбор руководства падет на того игрока, который будет доступен за меньшую сумму.

В сезоне 2025/26 Глейкер Мендоса провел 14 матчей в Украинской Премьер-лиге, отличившись 5 забитыми мячами и 8 голевыми передачами. На счету Мухаррема Яшари 15 поединков, 2 гола и 6 ассистов.

Ранее сообщалось, что киевское «Динамо» интересуется Бруниньо.