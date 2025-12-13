Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Италия
13 декабря 2025, 22:46 | Обновлено 13 декабря 2025, 22:47
Источник: Ювентус готов заплатить за звезду сборной Украины солидную сумму

Руслан Малиновский может перебраться в Турин

Источник: Ювентус готов заплатить за звезду сборной Украины солидную сумму
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

Украинский полузащитник «Дженоа» Руслан Малиновский может продолжить карьеру в туринском «Ювентусе», сообщает blastingnews.

«Старая синьора» внимательно следит за выступлениями 32-летнего хавбека и планирует начать переговоры о его трансфере уже в январе. Отмечается, что за украинца туринский клуб будет готов предложить 10–15 млн евро.

В текущем сезоне Малиновский сыграл в составе «Дженоа» 13 матчей и отличился двумя забитыми голами и одной результативной передачей. Контракт Руслана с его клубом рассчитан до лета 2027 года.

По теме:
Шахтер поспорит с Ботафого за таланта, который раскрылся в Кривбассе
Президент дебютанта УПЛ подтвердил интерес к юной звезде Шахтера
МАЛИНОВСКИЙ: «Де Росси очень хорош в этом. Это его лучшее качество»
Руслан Малиновский Дженоа Ювентус трансферы трансферы Серии A
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
