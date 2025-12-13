Источник: Ювентус готов заплатить за звезду сборной Украины солидную сумму

Украинский полузащитник «Дженоа» Руслан Малиновский может продолжить карьеру в туринском «Ювентусе», сообщает blastingnews.

«Старая синьора» внимательно следит за выступлениями 32-летнего хавбека и планирует начать переговоры о его трансфере уже в январе. Отмечается, что за украинца туринский клуб будет готов предложить 10–15 млн евро.

В текущем сезоне Малиновский сыграл в составе «Дженоа» 13 матчей и отличился двумя забитыми голами и одной результативной передачей. Контракт Руслана с его клубом рассчитан до лета 2027 года.