Источник: Ювентус готов заплатить за звезду сборной Украины солидную сумму
Руслан Малиновский может перебраться в Турин
Украинский полузащитник «Дженоа» Руслан Малиновский может продолжить карьеру в туринском «Ювентусе», сообщает blastingnews.
«Старая синьора» внимательно следит за выступлениями 32-летнего хавбека и планирует начать переговоры о его трансфере уже в январе. Отмечается, что за украинца туринский клуб будет готов предложить 10–15 млн евро.
В текущем сезоне Малиновский сыграл в составе «Дженоа» 13 матчей и отличился двумя забитыми голами и одной результативной передачей. Контракт Руслана с его клубом рассчитан до лета 2027 года.
