  Байер сумел дожать Кельн. Победы Вольфсбурга и Хоффенхайма
Чемпионат Германии
Санкт-Паули
13.12.2025 16:30 – FT 2 : 1
Хайденхайм
Германия
Байер сумел дожать Кельн. Победы Вольфсбурга и Хоффенхайма

Состоялись поединки 14-го тура Бундеслиги

Байер сумел дожать Кельн. Победы Вольфсбурга и Хоффенхайма
Getty Images/Global Images Ukraine. Байер

Сегодня, 13 декабря, состоялись матчи 14-го тура Бундеслиги.

Вице-чемпион Германии «Байер» на домашнем поле победил «Кёльн». По три очка на свой счет также записали «Хоффенхайм», «Вольфсбург», «Санкт-Паули» и «Айнтрахт».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Лидировать в чемпионате Германии продолжает «Бавария», которая имеет 37 очков. Далее идет «РБ Лейпциг» (29), «Боруссия Д» (28), «Байер» (26), «Хоффенхайм» (26).

Бундеслига, 14-й тур, 13 декабря

Байер – Кельн – 1:0

Гол: Терье, 66, Андрих, 72.

Хоффенхайм – Гамбург – 4:1

Голы: Прьомель, 8, Кабак, 31, Лемперле, 65, Асллани, 72 – Филипп, 82

Боруссия М – Вольфсбург – 1:3

Голы: Кулиеракис, 22 (аг.) – Виммер, 4, 34, Амура, 30

Санкт-Паули – Хайденхайм – 2:1

Голы: Карс, 35, 53 – Пирингер, 64

Айнтрахт – Аугсбург – 1:0

Гол: Доан, 68

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА БУНДЕСЛИГИ

Вольфсбург Хоффенхайм Кельн Гамбург Боруссия Менхенгладбах Санкт-Паули Хайденхайм Айнтрахт Франкфурт Аугсбург чемпионат Германии по футболу Бундеслига
