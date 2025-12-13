Байер сумел дожать Кельн. Победы Вольфсбурга и Хоффенхайма
Состоялись поединки 14-го тура Бундеслиги
Сегодня, 13 декабря, состоялись матчи 14-го тура Бундеслиги.
Вице-чемпион Германии «Байер» на домашнем поле победил «Кёльн». По три очка на свой счет также записали «Хоффенхайм», «Вольфсбург», «Санкт-Паули» и «Айнтрахт».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Лидировать в чемпионате Германии продолжает «Бавария», которая имеет 37 очков. Далее идет «РБ Лейпциг» (29), «Боруссия Д» (28), «Байер» (26), «Хоффенхайм» (26).
Бундеслига, 14-й тур, 13 декабря
Байер – Кельн – 1:0
Гол: Терье, 66, Андрих, 72.
Хоффенхайм – Гамбург – 4:1
Голы: Прьомель, 8, Кабак, 31, Лемперле, 65, Асллани, 72 – Филипп, 82
Боруссия М – Вольфсбург – 1:3
Голы: Кулиеракис, 22 (аг.) – Виммер, 4, 34, Амура, 30
Санкт-Паули – Хайденхайм – 2:1
Голы: Карс, 35, 53 – Пирингер, 64
Айнтрахт – Аугсбург – 1:0
Гол: Доан, 68
VICTORY IN THE DERBY! 🖤❤️— Bayer 04 Leverkusen (@bayer04_en) December 13, 2025
90+5' | 2-0 | #B04KOE pic.twitter.com/0KSld3BN1D
