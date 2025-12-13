Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
13 декабря 2025, 21:28 | Обновлено 13 декабря 2025, 21:52
Тренер ЛНЗ сказал о медалях и пожелал успеха Просперу Оба

Пономарев похвалил команду за первый круг

Тренер ЛНЗ сказал о медалях и пожелал успеха Просперу Оба
ФК ЛНЗ

Наставник ЛНЗ Виталий Пономарев оценил первое место команды и зимнее чемпионство в УПЛ, а также дал понять, что Проспер Оба прощается с командой.

«Поблагодарил команду за работу в этой части сезона. Есть такой результат, но нужно работать дальше, потому что подняли планку. Президент сказал, что нужно продолжать и на таком же уровне провести второй круг. За первый круг медали УПЛ не дают».

«Трансфер Проспер Оба? Ему хочу пожелать, чтобы он развивался дальше и работал. Он качественно сыграл 10 матчей, и если сыграет 2-3 сезона так, то можно будет о нем говорить».

«А пока я бы не очень его хвалил», – сказал Пономарев.

По информации СМИ, Проспер Оба переходит в Шахтер.

ЛНЗ Черкассы Виталий Пономарев Украинская Премьер-лига Проспер Оба
Иван Зинченко Источник: УПЛ-ТВ
avk2307
А де в інтервью сказано, що Пономарьов побажав Просперу Оба успіху в новій команді? Він побажав йому розвиватися і далі працювати?
Ответить
+1
avk2307
І відразу виправили заголовок. Молодці!!!
Ответить
0
