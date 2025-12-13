Тренер ЛНЗ сказал о медалях и пожелал успеха Просперу Оба

Наставник ЛНЗ Виталий Пономарев оценил первое место команды и зимнее чемпионство в УПЛ, а также дал понять, что Проспер Оба прощается с командой.

«Поблагодарил команду за работу в этой части сезона. Есть такой результат, но нужно работать дальше, потому что подняли планку. Президент сказал, что нужно продолжать и на таком же уровне провести второй круг. За первый круг медали УПЛ не дают».

«Трансфер Проспер Оба? Ему хочу пожелать, чтобы он развивался дальше и работал. Он качественно сыграл 10 матчей, и если сыграет 2-3 сезона так, то можно будет о нем говорить».

«А пока я бы не очень его хвалил», – сказал Пономарев.

По информации СМИ, Проспер Оба переходит в Шахтер.