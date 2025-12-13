Португальский журналист: «Трубин всегда выглядит сильно напуганным»

Португальский журналист Дуарте Монтейро поделился мыслями об украинском вратаре лиссабонской «Бенфики» Анатолии Трубине.

«Как по мне, есть вопросы с голкипером. Мне нравится Трубин, мне нравится этот парень, и я не желаю ему ничего плохого. Он спасал нас в нескольких матчах великолепными сейвами, но здесь мне придется вернуться назад, потому что в то время меня жестоко критиковали, когда я сказал следующее, и я не могу избавиться от этого.

Когда Влаходимос (бывший вратарь «Бенфики» – прим.) ушел... И здесь нужно подбирать слова, потому что мы лишились вратаря, который был чемпионом. Он не был лучшим вратарем в мире и не был лучшим в истории «Бенфики». Но когда вы так теряете вратаря, который был основным игроком, который был чемпионом... В этом смысле это было некрасиво.

И нам нужно было найти кого-то, кто пришел бы и сказал, что не нужно дискуссий... И я снова возвращаюсь к Трубину. Это не тот вратарь, который внушает мне доверие, и в голе «Спортинга», на мой взгляд, было две ошибки – от Трубина и Барренечеа. Сам Трубин всегда кажется мне очень напуганным. Иногда он плохо на это реагирует», – сказал Монтейро в эфире подкаста Canto do Benfica.