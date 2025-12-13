Выбирай лучшего спортсмена, команду и тренера 2025 года
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Его здесь не будет». Журналист сделал громкое заявление касательно Довбика
Италия
13 декабря 2025, 19:38 |
1014
0

«Его здесь не будет». Журналист сделал громкое заявление касательно Довбика

Джанлука Пьячентини – о линии атаки римского клуба

13 декабря 2025, 19:38 |
1014
0
«Его здесь не будет». Журналист сделал громкое заявление касательно Довбика
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Итальянский журналист Джанлука Пьячентини заявил, что украинский нападающий «Ромы» Артем Довбик сменит клубную прописку в 2026 году.

«Кажется, в «Роме» уже есть определенность, и она заключается в том, что Фергюсон вернется в «Брайтон» в январе. Если мы все с Гасперини во главе убеждены, что Довбик не будет нападающим будущего, и у нас есть возможность подписать Зиркзее сегодня, я бы сделал это немедленно.

Но также нам нужен левый вингер, который теоретически был бы даже более актуальным, чем центральный нападающий, потому что центральный нападающий – это позиция, которую теоретически можно закрыть, а вингер – нет.

Тем не менее, Довбик не будет центральным нападающим «Ромы» в следующем году, и если мы можем подписать Зиркзее, то должны сделать это немедленно», – сказал Пьячентини в эфире Retesport.

По теме:
МАЛИНОВСКИЙ: «Де Росси очень хорош в этом. Это его лучшее качество»
Парма – Лацио. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Аталанта – Кальяри. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Артем Довбик Джошуа Зиркзе Рома Рим Серия A чемпионат Италии по футболу
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Слот вернул Салаха, Ливерпуль наконец победил на Энфилде в АПЛ
Футбол | 13 декабря 2025, 19:05 0
Слот вернул Салаха, Ливерпуль наконец победил на Энфилде в АПЛ
Слот вернул Салаха, Ливерпуль наконец победил на Энфилде в АПЛ

«Красные» выиграли матч 2:0

Первая строчка гарантирована минимум на два месяца. ЛНЗ победил Зарю
Футбол | 13 декабря 2025, 17:32 36
Первая строчка гарантирована минимум на два месяца. ЛНЗ победил Зарю
Первая строчка гарантирована минимум на два месяца. ЛНЗ победил Зарю

Команда Виталия Пономарева идет зимовать, возглавив турнирную таблицу УПЛ

Анонс 15-го тура Серии А: будет битва аутсайдеров! Поболеем за Наполи и Юве
Футбол | 12.12.2025, 20:10
Анонс 15-го тура Серии А: будет битва аутсайдеров! Поболеем за Наполи и Юве
Анонс 15-го тура Серии А: будет битва аутсайдеров! Поболеем за Наполи и Юве
На Довбика появился сенсационный претендент, и Рома готова его продать
Футбол | 13.12.2025, 07:52
На Довбика появился сенсационный претендент, и Рома готова его продать
На Довбика появился сенсационный претендент, и Рома готова его продать
Для Динамо нашли главного тренера после поражения Фиорентине
Футбол | 13.12.2025, 07:22
Для Динамо нашли главного тренера после поражения Фиорентине
Для Динамо нашли главного тренера после поражения Фиорентине
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
УАФ жестко наказала Ротаня. Длительная дисквалификация и рекордный штраф
УАФ жестко наказала Ротаня. Длительная дисквалификация и рекордный штраф
11.12.2025, 17:41 18
Футбол
Ярмоленко встретился во Флоренции с бывшим футболистом Шахтера
Ярмоленко встретился во Флоренции с бывшим футболистом Шахтера
12.12.2025, 12:37 3
Футбол
Луис ЭНРИКЕ: «Люблю его. На мой взгляд, это лучший вратарь в чемпионате»
Луис ЭНРИКЕ: «Люблю его. На мой взгляд, это лучший вратарь в чемпионате»
12.12.2025, 11:17
Футбол
Анонс 16-го тура АПЛ: Ириски для Марески и что покажет Ливерпуль?
Анонс 16-го тура АПЛ: Ириски для Марески и что покажет Ливерпуль?
13.12.2025, 15:05
Футбол
Турнирная таблица Лиги Европы после 6 туров. 6 команд уже вышли в плей-офф
Турнирная таблица Лиги Европы после 6 туров. 6 команд уже вышли в плей-офф
12.12.2025, 06:05
Футбол
ВИДЕО. Вот что сделали игроки Динамо после досадного поражения от фиалок
ВИДЕО. Вот что сделали игроки Динамо после досадного поражения от фиалок
12.12.2025, 08:26 2
Футбол
Вернидуб признался, почему не возглавил Динамо, когда ушел Шовковский
Вернидуб признался, почему не возглавил Динамо, когда ушел Шовковский
12.12.2025, 07:09 9
Футбол
ЧИСОРА: «Ты должен разобраться с ним за один раунд, чтобы зубы вылетели»
ЧИСОРА: «Ты должен разобраться с ним за один раунд, чтобы зубы вылетели»
11.12.2025, 20:04
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем