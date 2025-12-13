«Его здесь не будет». Журналист сделал громкое заявление касательно Довбика

Итальянский журналист Джанлука Пьячентини заявил, что украинский нападающий «Ромы» Артем Довбик сменит клубную прописку в 2026 году.

«Кажется, в «Роме» уже есть определенность, и она заключается в том, что Фергюсон вернется в «Брайтон» в январе. Если мы все с Гасперини во главе убеждены, что Довбик не будет нападающим будущего, и у нас есть возможность подписать Зиркзее сегодня, я бы сделал это немедленно.

Но также нам нужен левый вингер, который теоретически был бы даже более актуальным, чем центральный нападающий, потому что центральный нападающий – это позиция, которую теоретически можно закрыть, а вингер – нет.

Тем не менее, Довбик не будет центральным нападающим «Ромы» в следующем году, и если мы можем подписать Зиркзее, то должны сделать это немедленно», – сказал Пьячентини в эфире Retesport.