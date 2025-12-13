Выбирай лучшего спортсмена, команду и тренера 2025 года
  4. Сандерленд – Ньюкасл. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Чемпионат Англии
Сандерленд
14.12.2025 16:00 - : -
Ньюкасл
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
13 декабря 2025, 17:05 | Обновлено 13 декабря 2025, 19:06
5
0

Матч начнется 14 декабря в 16:00 по Киеву

ФК Сандерленд

В воскресенье, 14 декабря, состоится поединок 16-го тура чемпионата Англии между «Сандерлендом» и «Ньюкаслом». По киевскому времени игра начнется в 16:00.

Сандерленд

Новичок чемпионата в этом сезоне удивляет всех болельщиков своей хорошей игрой. Хотя в последних играх клуб не столь уверен, за 15 туров Премьер-лиги ему удалось набрать 23 зачетных пункта, позволяющих находиться на 9-м месте турнирной таблицы. От топ-4 команду отделяет 4 очка.

В Кубке английской лиги Сандерленд вылетел на стадии 1/32 финала после поражения против «Хаддерсфилда».

Ньюкасл

Начало сезона оказалось для команды сложным, однако в последних поединках она снова демонстрирует приличные результаты. После 15 раундов чемпионата Англии «сороки» имеют на балансе 22 очка и находятся на 12 месте турнирной таблицы. Расстояние от топ-4 – 5 баллов. Из Кубка английской лиги «Ньюкасл» выбил «Брэдфорд» и «Тоттенхэм» и квалифицировался в четвертьфинал, где сыграет против «Кристалл Пелас».

В Лиге чемпионов англичане продолжают борьбу за плей-офф. После 6 туров команда имеет 10 баллов и занимает 12 место турнирной таблицы. Однако расстояния между клубами сейчас очень маленькие – от 25-й ступени клуб оторвался на 4 балла, а от 8-й отстает на 2.

Личные встречи

В рамках Премьер-лиги дерби между клубами не проводилось с 2016 года. Однако в 2024 команды сошлись в поединке в Кубке Англии – тогда победу со счетом 0:3 завоевал «Ньюкасл».

Интересные факты

  • Беспроигрышная домашняя серия «Сандерленда» длится уже 6 матчей подряд. На счету команды 3 победы и 3 ничьи.
  • «Ньюкасл» в свою очередь победил лишь в 1/6 предыдущих выездных поединков.
  • Обе команды не могут сохранить ворота сухими уже в течение 7 матчей.

Прогноз

Я поставлю, что обе команды забьют с коэффициентом 1.77.

Прогноз Sport.ua
Сандерленд
14 декабря 2025 -
16:00
Ньюкасл
Обе забьют 1.77 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
