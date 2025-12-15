Сандерленд – Ньюкасл – 1:0. Жаркое дерби с автоголом. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 16-го тура АПЛ
14 декабря состоялось дерби между «Сандерлендом» и «Ньюкаслом» в 16-м туре Английской Премьер-лиги.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Матч на «Stadium of Light» завершился победой «Сандерленда» с минимальным счетом 1:0.
Автором решающего гола стал нападающий «Ньюкасла» Ник Вольтемаде, который срезал мяч в свои ворота.
После матча «Сандерленд» занимает седьмое место (26 очков), «Ньюкасл» — 12-е (22).
Английская Премьер-лига. 16-й тур, 14 декабря
«Сандерленд» – «Ньюкасл» – 1:0
Гол: Вольтемаде, 46 (автогол)
Видео голов и обзор матча:
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Английский форвард своим голом вырвал ничью против «Майнца»
Подопечные Луиса Энрике одолели «Мец», украинец вышел в стартовом составе и провел 90 минут