14 декабря состоялось дерби между «Сандерлендом» и «Ньюкаслом» в 16-м туре Английской Премьер-лиги.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Матч на «Stadium of Light» завершился победой «Сандерленда» с минимальным счетом 1:0.

Автором решающего гола стал нападающий «Ньюкасла» Ник Вольтемаде, который срезал мяч в свои ворота.

После матча «Сандерленд» занимает седьмое место (26 очков), «Ньюкасл» — 12-е (22).

Английская Премьер-лига. 16-й тур, 14 декабря

«Сандерленд» – «Ньюкасл» – 1:0

Гол: Вольтемаде, 46 (автогол)

