Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Сандерленд – Ньюкасл – 1:0. Жаркое дерби с автоголом. Видео голов и обзор
Чемпионат Англии
Сандерленд
14.12.2025 16:00 – FT 1 : 0
Ньюкасл
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
15 декабря 2025, 01:38 | Обновлено 15 декабря 2025, 01:39
15
0

Сандерленд – Ньюкасл – 1:0. Жаркое дерби с автоголом. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 16-го тура АПЛ

15 декабря 2025, 01:38 | Обновлено 15 декабря 2025, 01:39
15
0
Сандерленд – Ньюкасл – 1:0. Жаркое дерби с автоголом. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

14 декабря состоялось дерби между «Сандерлендом» и «Ньюкаслом» в 16-м туре Английской Премьер-лиги.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Матч на «Stadium of Light» завершился победой «Сандерленда» с минимальным счетом 1:0.

Автором решающего гола стал нападающий «Ньюкасла» Ник Вольтемаде, который срезал мяч в свои ворота.

После матча «Сандерленд» занимает седьмое место (26 очков), «Ньюкасл» — 12-е (22).

Английская Премьер-лига. 16-й тур, 14 декабря

«Сандерленд» – «Ньюкасл» – 1:0

Гол: Вольтемаде, 46 (автогол)

Видео голов и обзор матча:

События матча

46’
ГОЛ ! Автогол забил Ник Вольтемаде (Ньюкасл).
По теме:
Ноттингем Форест – Тоттенхэм – 3:0. Зинченко – в запасе. Видео голов, обзор
ГВАРДИОЛА после матча Сити: «Холанд – нападающий, который должен забивать»
Вест Хэм – Астон Вилла – 2:3. Геройский дубль и камбэк. Видео голов, обзор
Сандерленд Ньюкасл чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига видео голов и обзор Ник Вольтемаде автогол
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Спасение от Кейна. Бавария избежала первого поражения в Бундеслиге
Футбол | 14 декабря 2025, 20:32 5
Спасение от Кейна. Бавария избежала первого поражения в Бундеслиге
Спасение от Кейна. Бавария избежала первого поражения в Бундеслиге

Английский форвард своим голом вырвал ничью против «Майнца»

Во Франции оценили игру Забарного после тяжелой победы ПСЖ
Футбол | 14 декабря 2025, 09:23 6
Во Франции оценили игру Забарного после тяжелой победы ПСЖ
Во Франции оценили игру Забарного после тяжелой победы ПСЖ

Подопечные Луиса Энрике одолели «Мец», украинец вышел в стартовом составе и провел 90 минут

Мбаппе и Родриго. Реал обыграл Алавес и продолжает погоню за Барселоной
Футбол | 14.12.2025, 23:59
Мбаппе и Родриго. Реал обыграл Алавес и продолжает погоню за Барселоной
Мбаппе и Родриго. Реал обыграл Алавес и продолжает погоню за Барселоной
Лидер топового чемпионата неожиданно решил подписать Миколенко
Футбол | 14.12.2025, 08:23
Лидер топового чемпионата неожиданно решил подписать Миколенко
Лидер топового чемпионата неожиданно решил подписать Миколенко
У Гассиева через семь лет нашли оправдание в позорном поражении от Усика
Бокс | 14.12.2025, 08:52
У Гассиева через семь лет нашли оправдание в позорном поражении от Усика
У Гассиева через семь лет нашли оправдание в позорном поражении от Усика
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
На Довбика появился сенсационный претендент, и Рома готова его продать
На Довбика появился сенсационный претендент, и Рома готова его продать
13.12.2025, 07:52 7
Футбол
Усик получил позорный вызов на бой от своего последнего обидчика
Усик получил позорный вызов на бой от своего последнего обидчика
13.12.2025, 05:42 5
Бокс
ЭНРИКЕ: Будем давать ему игровое время. Иметь такого игрока – удовольствие
ЭНРИКЕ: Будем давать ему игровое время. Иметь такого игрока – удовольствие
14.12.2025, 09:22 1
Футбол
Определен соперник ПСЖ в финале Межконтинентального кубка 2025
Определен соперник ПСЖ в финале Межконтинентального кубка 2025
13.12.2025, 20:53
Футбол
В Италии сообщили, что футболист Динамо пропал без вести на футбольном поле
В Италии сообщили, что футболист Динамо пропал без вести на футбольном поле
13.12.2025, 08:35 17
Футбол
Анонс 16-го тура АПЛ: Ириски для Марески и что покажет Ливерпуль?
Анонс 16-го тура АПЛ: Ириски для Марески и что покажет Ливерпуль?
13.12.2025, 15:05
Футбол
В команде Усика категорически отказались от безумного боя
В команде Усика категорически отказались от безумного боя
13.12.2025, 09:12 7
Бокс
САБО: «Этого футболиста сразу возьмут в сборную Украины»
САБО: «Этого футболиста сразу возьмут в сборную Украины»
13.12.2025, 09:27 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем