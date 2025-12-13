Тренер команды УПЛ: Это впервые в моей карьере. Пропустили на 42-й секунде

Главный тренер «Кудровки» Василий Баранов эксклюзивно для Sport.ua рассказал, кто был ближе к победе в поединке 16-го тура УПЛ с «Александрией», завершившемся вничью 1:1.

«В моей тренерской карьере моя команда впервые пропустила уже на 42-й секунде. По-видимому, сказалось то, что из-за воздушной тревоги матч начался с опозданием и подопечным где-то не хватило концентрации. Но нужно отдать им должное, эта неудача не выбила их из колеи и после нескольких тактических перестроек нам удалось перехватить инициативу.

Когда же на 62-й минуте выровняли положение, то благодаря активности в переходной фазе, остроте на флангах «Кудровка» уже преобладала по всем компонента. Не хватало точного завершающего удара. Реализация подвела. Поэтому я не доволен результатом, мы больше заслуживали победы», – сказал Баранов.

Сейчас «Кудровка» занимает 13-е место в чемпионате, набрав 15 очков.