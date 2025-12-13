СКРИПНИК: «Не понравился мне тайм. Пропустили детский первый гол»

Главный тренер луганской «Зари» Виктор Скрипник проанализировал матч 16-го тура Украинской Премьер-лиги против ЛНЗ, который завершился победой черкасской команды (2:0).

– Первый тайм мне не понравился. Пропустили детский первый гол. Было много борьбы, жёлтые карточки. По этому поводу мы сделали замены.

Были шансы что-то создать в атаке, но мы ими не воспользовались.

Потом стандарт, два наших игрока не смогли разобраться в простой ситуации – и снова гол.

Сейчас будет пауза, а затем мы отправляемся в Турцию, где будем работать и исправлять ошибки.

– «Заря» под вашим руководством – атакующая команда, которая создает проблемы каждому сопернику. Сегодня что-то не получилось. Влияла ли на это отсутствие вашего капитана и бомбардира Пилипа Будковского?

– Капитана команды всегда не хватает. Это футбол. Будковский есть Будковский. Он забил много мячей. Но мы играли одиннадцать на одиннадцать, и у соперника тоже были проблемы со составом.

Всегда хочется играть оптимальным составом.

Когда такая команда, как ЛНЗ, ведет в счете, они садятся на свою половину поля, поэтому мало пространства для атак. Тем не менее, несколько моментов мы создали. К сожалению, не реализовали их.

– Вы довольны тем, как сыграл нападающий Неманья Андушич, и рассматривали ли другие варианты?

– Андушичу не нужен большой простор. Он может что-то придумать, когда мяч у него в ногах. Хотели более быстро играть флангами.

Саленко, который выходил во втором тайме, очень талантливый парень. Но молодым ещё не хватает стабильности. Им нужно время.

В целом могу сказать, что мы не удовлетворены тем местом в таблице, которое имеем сейчас.