В воскресенье, 14 декабря, состоится поединок 15-го тура чемпионата Италии между «Фиорентиной» и «Вероной». По киевскому времени игра начнется в 16:00.

Фиорентина

В текущем сезоне флорентийский коллектив сам не свой. После 14 туров Серии А на его счету есть только 6 зачетных пунктов, благодаря которым «Фиорентина» находятся на последней, 20-й строчке турнирной таблицы. Расстояние от безопасного 17-го места составляет уже 8 очков, а вот лидер «Милан» оторвался уже на 25 баллов. В Кубке Италии «фиалки» стартуют с 1/8 финала, где сыграют против «Комо».

В Лиге конференций у итальянцев тоже не все хорошо. За 5 туров клуб получил 9 очков, позволяющих ему занимать 11-ю строчку турнирной таблицы. От требуемого топ-8 за 1 игру до окончания основного этапа «Фиорентина» отстает на 1 балл.

Верона

В текущем сезоне коллектив в очередной раз борется за выживание в Серии А. После 14 туров чемпионата клуб имеет на балансе 9 очков, позволяющих ему занимать 19 место общей таблицы турнира. От безопасной зоны команда отстает на 5 очков (однако расстояние между командами сейчас довольно маленькое, столько же баллов позволило бы клубу выйти на 13-ю позицию).

Из Кубка Италии «Верона» вылетела на сталии 1/16 финала из-за проигрыша в серии пенальти против «Венеции».

Личные встречи

В последних 5-х играх между клубами небольшое преимущество имеет «Фиорентина». На счету «фиалок» 3 победы, «Верона» в свою очередь выиграла 2 матча.

Интересные факты

В последних 7-х выездных играх «Верона» не имеет ни одной победы – на счету клуба 4 поражения и 3 ничьи.

«Фиорентина» пропустила 24 гола в текущем сезоне Серии А – 2-й самый плохой результат среди всех команд.

«Фиорентина» – единственная команда из топ-15 европейских лиг, которая до сих пор не выигрывала в национальном чемпионате сезона 2025/26.

Прогноз

Я поставлю на тотал менее 2.5 с коэффициентом 1.64.