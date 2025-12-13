Егор ДЕМЧЕНКО: «Ожидаю интересного и интенсивного поединка с Шахтером»

В поединке 16-го тура УПЛ «Эпицентр» сыграет с «Шахтером». Автор гола в матче с СК «Полтава» Егор Демченко рассказал о подготовке ко встрече с одним из лидеров УПЛ.

– После сумасшедшего гола в ворота «Полтавы», к тебе еще не обращаются в команде: Уважаемый, Егор Васильевич?

– Ну... До Егор Васильевич мне еще далеко. Поэтому меня так еще не называют.

– А что вообще говорили ребята об этом голе? Сравнивали с Криштиану Роналду?

– Все поздравили меня. Видели, что я часто так бью на тренировках. Конечно, не всегда получалось. Но это тренировки, а здесь, наконец, «залетело» в официальной игре. Что касается сравнения с Роналду, то никто не сравнивал.

– Это пока твой второй гол в УПЛ. Первый был еще в составе харьковского «Металлиста» 29 мая 2023 года в ворота «Миная». Помнишь его?

– Конечно, помню. Я тогда забил в одно касание в дальний угол с передачи Геннадия Синчука, который сейчас играет в «Монреале». Правда, к сожалению, мы тогда проиграли со счетом 2:1.

– Впереди «Шахтер». Твоя персональная статистика против горняков – два матча. Первый – за «Металлист» (90 минут) в 2023 году и поражение харьковчан 1:0, и уже в этом сезоне в составе «Эпицентра» в стартовом туре (6 минут) – также поражение со счетом 1:0. Правда, ты вышел на замену, когда вы уже уступали в счете. Можешь сравнить эти противостояния, какими они были именно для тебя?

– Если сравнивать эти два поединка, то они похожи не только по счету. Мы с «Металлистом» также навязывали борьбу, но «Шахтер» сумел дожать где-то во второй половине второго тайма. Но у нас был момент в конце встречи, однако Прядун тогда не переиграл Трубина. А в матче «Эпицентра»... это был дебют для многих ребят, немного где-то волнение сказывалось. «Шахтер» имел немало моментов, доминировал, но, несмотря на это, у нас были неплохие моменты, которые мы не реализовали. Этот поединок стал для нас всех хорошим уроком.

– От матча против «Шахтера» в Тернополе до игры во Львове против горняков, которая состоится 14 декабря, прошло четыре месяца. Насколько, по твоему мнению, изменился именно ФК «Эпицентр» за это время?

– Сейчас перед матчем не хочется говорить о том, как мы изменились. Ответом станет сама игра. Единственное, замечу, что мы уже набрались опыта, поняли, что такое Премьер-лига, какой здесь уровень, какие скорости.

– На этой неделе команда усиленно готовилась к заключительной игре в 2025 году. Насколько тяжело было работать в таком режиме?

– На тренировках всегда трудно работать, чтобы в игре было легче, поэтому мы уже привыкли к этому режиму и выкладываемся на 100%.

– Как думаешь, то, что вы дважды в этом году играете с «Шахтером» – это хорошо или лучше бы матч второго круга с дончанами был по календарю уже в 2026 году?

– Думаю, что с такими командами, как «Шахтер» и «Динамо», хорошо играть всегда. Чем чаще такие матчи, тем больше мы набираемся опыта. С такими командами всегда интересно проверить себя.

– То, что «горняки» идут среди лидеров, а вы пока не можете выйти из опасной зоны в турнирной таблице, как-то давит психологически?

– У нас немного разные задачи на сезон, и наша основная задача сейчас набирать как можно больше очков, чтобы вылезти из зоны переходных матчей. Поэтому мы не смотрим на статус соперника – все ребята понимают, что нужно выходить и биться за зачетные очки со всеми.

– Чего ожидаешь от поединка против одного из грандов украинского футбола на «Арене Львов»?

– Интересного и очень интенсивного поединка.