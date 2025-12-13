Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Кривбасс и Колос объявили стартовые составы на матч УПЛ
Украина. Премьер лига
13 декабря 2025, 12:10 | Обновлено 13 декабря 2025, 12:17
199
0

Кривбасс и Колос объявили стартовые составы на матч УПЛ

Матч 16-го тура УПЛ начнется в 13:00

13 декабря 2025, 12:10 | Обновлено 13 декабря 2025, 12:17
199
0
Кривбасс и Колос объявили стартовые составы на матч УПЛ
Колаж sport.ua

13 декабря в 13:00 состоится матч 16-го тура Украинской Премьер-лиги.

«Кривбасс» будет принимать «Колос» в Кривом Роге на стадионе «Горняк».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE у Telegram Sport.ua

Турнирное положение команд на утро 13 декабря: «Кривбасс» имеет 25 очков и занимает четвертое место, а «Колос» на шестой позиции с 24 баллами в активе.

Главным арбитром встречи будет Александр Кальонов из Львова.

Перед началом встречи главные тренеры команд определились со стартовыми составами на игру:

Кривбасс: Маханьков, Юрчец, Конате, Вививальд, Дибанго, Араухо, Задерака, Твердохлеб, Бар Лин, Парако, Микитишин

Колос: Пахолюк, Цуриков, Бондаренко, Козик, Понедельник, Красничи, Теллес, Демченко, Салабай, Кане, Климчук

По теме:
Исторический день! 21 год назад Шевченко завоевал Золотой мяч
СЛОТ – о конфликте с Салахом: «Я не говорил этого раньше, но...»
ЛНЗ – Заря. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига Колос Ковалевка Кривбасс - Колос стартовые составы
Иван Чирко
Иван Чирко Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В команде Усика категорически отказались от безумного боя
Бокс | 13 декабря 2025, 09:12 0
В команде Усика категорически отказались от безумного боя
В команде Усика категорически отказались от безумного боя

Александр не будет делить боксерский ринг с Джейком Полом

Агробизнес подписал новые контракты с тремя игроками
Футбол | 13 декабря 2025, 10:52 0
Агробизнес подписал новые контракты с тремя игроками
Агробизнес подписал новые контракты с тремя игроками

Один из лидеров Первой лиги сохранил ключевых исполнителей

Это сигнал по поводу мата. УАФ объяснила жесткое наказание Ротаня
Футбол | 13.12.2025, 04:55
Это сигнал по поводу мата. УАФ объяснила жесткое наказание Ротаня
Это сигнал по поводу мата. УАФ объяснила жесткое наказание Ротаня
Суркис обратился к Металлисту: «Надеюсь, что пути наших команд пересекутся»
Футбол | 12.12.2025, 15:21
Суркис обратился к Металлисту: «Надеюсь, что пути наших команд пересекутся»
Суркис обратился к Металлисту: «Надеюсь, что пути наших команд пересекутся»
В Италии сообщили, что футболист Динамо пропал без вести на футбольном поле
Футбол | 13.12.2025, 08:35
В Италии сообщили, что футболист Динамо пропал без вести на футбольном поле
В Италии сообщили, что футболист Динамо пропал без вести на футбольном поле
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Ярмоленко встретился во Флоренции с бывшим футболистом Шахтера
Ярмоленко встретился во Флоренции с бывшим футболистом Шахтера
12.12.2025, 12:37 3
Футбол
ВИДЕО. Вот что сделали игроки Динамо после досадного поражения от фиалок
ВИДЕО. Вот что сделали игроки Динамо после досадного поражения от фиалок
12.12.2025, 08:26 2
Футбол
Турнирная таблица Лиги Европы после 6 туров. 6 команд уже вышли в плей-офф
Турнирная таблица Лиги Европы после 6 туров. 6 команд уже вышли в плей-офф
12.12.2025, 06:05
Футбол
Таблица Лиги конференций. Шахтер идет вторым, Динамо выбыло из еврокубков
Таблица Лиги конференций. Шахтер идет вторым, Динамо выбыло из еврокубков
12.12.2025, 06:23 53
Футбол
Мирон МАРКЕВИЧ: «Эта команда – уровень Первой лиги Украины»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Эта команда – уровень Первой лиги Украины»
11.12.2025, 21:01 3
Футбол
Дубль Цыганкова, он герой. Жирона сенсационно выиграла на выезде
Дубль Цыганкова, он герой. Жирона сенсационно выиграла на выезде
12.12.2025, 23:53 24
Футбол
Таблица коэффициентов. Украина сохранила 25-ю позицию, Шахтер взял бонусы
Таблица коэффициентов. Украина сохранила 25-ю позицию, Шахтер взял бонусы
12.12.2025, 06:51 20
Футбол
Луис ЭНРИКЕ: «Люблю его. На мой взгляд, это лучший вратарь в чемпионате»
Луис ЭНРИКЕ: «Люблю его. На мой взгляд, это лучший вратарь в чемпионате»
12.12.2025, 11:17
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем