  АЗАРОВ: «Приятно, что Шахтерю не придется играть дополнительные матчи»
Лига конференций
13 декабря 2025, 02:59 | Обновлено 13 декабря 2025, 03:15
АЗАРОВ: «Приятно, что Шахтерю не придется играть дополнительные матчи»

Грузинский легионер прокомментировал матч ЛК против Хамрун Спартанс

АЗАРОВ: «Приятно, что Шахтерю не придется играть дополнительные матчи»
ФК Шахтер

Грузинский легионер «Шахтера» Ираклий Азаров прокомментировал матч 5-го тура Лиги конференций против мальтийского «Хамрун Спартанс» (2:0):

«Поздравляю «Шахтер». Было очень тяжело. В первом тайме была проблема с реализацией голевых моментов. Но очень приятно, что мы прошли дальше. Поздравляю весь «Шахтер» с победой.

Первый тайм был сложным, против нас играла физически сильная команда. После перерыва мы вышли побеждать. После первого тайма мы обсудили, что нужно сделать. Ребята выполнили задание и одержали победу.

Второе место? Приятно пройти дальше, так как не придётся играть дополнительные матчи. Мы напрямую попадаем в плей-офф. Ждём, кто будет нашим следующим соперником. Надеюсь, сохраним силы и подготовимся к следующей игре. Встреча с «Риекой»? Конечно, для нас важен каждый матч, поэтому мы хотим выиграть».

Шахтер Донецк Лига конференций Хамрун Спартанс Иракли Азаров
Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
