Лига конференций
12 декабря 2025, 13:36
Альберт ГУДМУНДССОН: «Победа над Динамо? Рад, что повлиял на ход матча»

Автор второго забитого гола в ворота киевлян коротко прокомментировал успех Фиорентины

Getty Images/Global Images Ukraine. Альберт Гудмундссон

28-летний исландский форвард Альберт Гудмундссон прокомментировал победу Фиорентины в матче пятого тура Лиги конференций против Динамо Киев (2:1):

«Я рад, мы долго ждали этой победы. Хотя праздновать особо не стоит, ведь у нас сразу же важный матч. Когда я играю, я всегда стараюсь изменить ход игры, независимо от того, ведем мы в счете или проигрываем.

К счастью, сегодня мне удалось повлиять на ход матча, и я этому рад. У нас мало времени на восстановление, но мы должны это сделать. Мы наслаждаемся победой, но нам нужно как можно лучше подготовиться.

Мы наслаждаемся победой, но нам нужно как можно лучше подготовиться к матчу против Вероны в воскресенье».

Гудмундссон оформил победный гол в игре с Динамо на 74-й минуте. Фиалки с девятью очками располагаются на 11-м месте в таблице Лиги конференций.

Видеообзор матча Фиорентина – Динамо (2:1)

