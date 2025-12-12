Альберт ГУДМУНДССОН: «Победа над Динамо? Рад, что повлиял на ход матча»

Материал подготовлен при поддержке титульного спонсора ФК Динамо (Киев), букмекера GGBET. GGBET стал партнером «Динамо», чтобы разделять каждый испытание киевской команды и драйвить украинский футбол вместе. Именно из этого рождается GG-опыт, который букмекерский бренд стремится дарить болельщикам.

28-летний исландский форвард Альберт Гудмундссон прокомментировал победу Фиорентины в матче пятого тура Лиги конференций против Динамо Киев (2:1):

«Я рад, мы долго ждали этой победы. Хотя праздновать особо не стоит, ведь у нас сразу же важный матч. Когда я играю, я всегда стараюсь изменить ход игры, независимо от того, ведем мы в счете или проигрываем.

К счастью, сегодня мне удалось повлиять на ход матча, и я этому рад. У нас мало времени на восстановление, но мы должны это сделать. Мы наслаждаемся победой, но нам нужно как можно лучше подготовиться.

Мы наслаждаемся победой, но нам нужно как можно лучше подготовиться к матчу против Вероны в воскресенье».

Гудмундссон оформил победный гол в игре с Динамо на 74-й минуте. Фиалки с девятью очками располагаются на 11-м месте в таблице Лиги конференций.

