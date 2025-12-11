ВИДЕО. Долго не продержались. Динамо пропустило в еврокубке от Фиорентины

11 декабря в рамках 5-го тура Лиги конференций сезона 2025/26 проходит поединок, в котором киевское «Динамо» на выезде встречается с «Фиорентиной».

Матч проходит на флорентийском стадионе «Артемио Франки», а стартовый свисток прозвучал в 19:45 по киевскому времени.

После четырех туров итальянцы имеют в своем активе шесть очков, тогда как киевляне набрали три и сейчас находятся на 27-й позиции в таблице.

На 18-й минуте вывел вперед «фиалок» итальянский нападающий Мойзе Кин.

