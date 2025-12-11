Выбирай лучшего спортсмена, команду и тренера 2025 года
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Долго не продержались. Динамо пропустило в еврокубке от Фиорентины
Лига конференций
11 декабря 2025, 20:10 | Обновлено 11 декабря 2025, 21:11
1435
4

ВИДЕО. Долго не продержались. Динамо пропустило в еврокубке от Фиорентины

На 18-й минуте удалось забить Мойзе Кину

11 декабря 2025, 20:10 | Обновлено 11 декабря 2025, 21:11
1435
4 Comments
ВИДЕО. Долго не продержались. Динамо пропустило в еврокубке от Фиорентины
Getty Images/Global Images Ukraine. Мойзе Кин

11 декабря в рамках 5-го тура Лиги конференций сезона 2025/26 проходит поединок, в котором киевское «Динамо» на выезде встречается с «Фиорентиной».

Матч проходит на флорентийском стадионе «Артемио Франки», а стартовый свисток прозвучал в 19:45 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

После четырех туров итальянцы имеют в своем активе шесть очков, тогда как киевляне набрали три и сейчас находятся на 27-й позиции в таблице.

На 18-й минуте вывел вперед «фиалок» итальянский нападающий Мойзе Кин.

ВИДЕО. Долго не продержались. Динамо пропустило в еврокубке от Фиорентины

По теме:
ВИДЕО. Динамо забило супергол в ворота Фиорентины. Настоящий шедевр!
ФОТО. Шахтер показал, как выглядит стадион и раздевалка перед матчем ЛК
Арда Туран определил стартовый состав Шахтера на игру с Хамрун Спартанс
Фиорентина Динамо Киев видео голов и обзор Лига конференций Фиорентина - Динамо
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
Оцените материал
(16)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Костюк определился со стартовым составом на матч Фиорентина – Динамо
Футбол | 11 декабря 2025, 18:40 16
Костюк определился со стартовым составом на матч Фиорентина – Динамо
Костюк определился со стартовым составом на матч Фиорентина – Динамо

Поединок пятого тура Лиги конференций состоится 11 декабря в 19:45 по киевскому времени

ОФИЦИАЛЬНО. Известно, где сборная Украины сыграет матчи плей-офф к ЧМ-2026
Футбол | 11 декабря 2025, 15:08 10
ОФИЦИАЛЬНО. Известно, где сборная Украины сыграет матчи плей-офф к ЧМ-2026
ОФИЦИАЛЬНО. Известно, где сборная Украины сыграет матчи плей-офф к ЧМ-2026

Подопечные Сергея Реброва будут базироваться в Испании

Йожеф Сабо спрогнозировал итог матча Фиорентина – Динамо
Футбол | 11.12.2025, 07:31
Йожеф Сабо спрогнозировал итог матча Фиорентина – Динамо
Йожеф Сабо спрогнозировал итог матча Фиорентина – Динамо
Интер и Ювентус заинтересованы в услугах одного из лидеров сборной Украины
Футбол | 11.12.2025, 20:02
Интер и Ювентус заинтересованы в услугах одного из лидеров сборной Украины
Интер и Ювентус заинтересованы в услугах одного из лидеров сборной Украины
Усик отказался драться со звездным боксером. Бой, о котором мечтал Аль-Шейх
Бокс | 11.12.2025, 08:55
Усик отказался драться со звездным боксером. Бой, о котором мечтал Аль-Шейх
Усик отказался драться со звездным боксером. Бой, о котором мечтал Аль-Шейх
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Burevestnik
дуже засмажений на сонці гравець ДК №66
забув про такого ж гравця Фіорентини №20.
Мабуть навмисно... )
Ответить
0
_ Moore
Що в цьому епізоді робили Тіаре, Дубінчак та Кабаєв, чим займались - але тільки не футболом на полі. Хіба що в шортах.
Ответить
0
cаша зардунов
Где были центральные защитники, одному богу известно.
Ответить
0
Олександр Науменко
Мертвій Фіорентині, без шансів.
Ответить
0
Популярные новости
ЧМ по хоккею U-20. Сборная Украины проиграла в нервном матче
ЧМ по хоккею U-20. Сборная Украины проиграла в нервном матче
10.12.2025, 19:21 3
Хоккей
Матч, который лучше забыть. ПСЖ с Забарным и Сафоновым не обыграл Атлетик
Матч, который лучше забыть. ПСЖ с Забарным и Сафоновым не обыграл Атлетик
10.12.2025, 23:50 11
Футбол
Лидер команды УПЛ ударил руководителя клуба. Уже применены санкции
Лидер команды УПЛ ударил руководителя клуба. Уже применены санкции
10.12.2025, 18:43 2
Футбол
Усик считает, что один из крупнейших боев в боксе завершится за один раунд
Усик считает, что один из крупнейших боев в боксе завершится за один раунд
10.12.2025, 09:26 1
Бокс
Динамо получило солидное усиление перед матчем ЛК против Фиорентины
Динамо получило солидное усиление перед матчем ЛК против Фиорентины
11.12.2025, 07:44 2
Футбол
Александр УСИК: «Я с ним дрался, и посмотрите на меня, его джеб...»
Александр УСИК: «Я с ним дрался, и посмотрите на меня, его джеб...»
10.12.2025, 03:12
Бокс
Флорентино Перес провел беседу с Луниным. Реал принял важное решение
Флорентино Перес провел беседу с Луниным. Реал принял важное решение
10.12.2025, 06:02 9
Футбол
У него серьезный потенциал, но он пижон. Сабо – об игроке Динамо
У него серьезный потенциал, но он пижон. Сабо – об игроке Динамо
10.12.2025, 14:33 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем