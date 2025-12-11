Выбирай лучшего спортсмена, команду и тренера 2025 года
11 декабря 2025, 19:06
От Тарасова до Вильягры: символическая сборная Металлиста всех времен

Блогер Sport.ua Алексей Рыжков – о знаковых игроках харьковского клуба

ФК Металлист. Марко Девич

100 лет назад в Харькове был основан клуб, который болельщики конца ХХ – начала ХХІ ст. знают под названием «Металлист». Можно спорить, кто из современных клубов, в названии которых есть слово «Металлист», является легитимным продолжателем славной истории предшественника. А можно, собственно, признать и обоснованность претензий обоих клубов или необоснованность посягательств на историю ни одного из них. Но сейчас – не об этом, сейчас – о славных страницах того «Металлиста», который дерзко ворвался в свое время в высший советский футбольный дивизион (помню, как в начале 1980-х в тотализаторе в киевском научно-исследовательском институте, где работал мой отец, едва ли не все члены клуба болельщиков прогнозировали победу харьковского новичка элиты над московским «Спартаком», настолько игра тогдашнего «Металлиста» поражала!), в первой половине 1980-х играл в финале, а во второй половине того десятилетия и выигрывал союзный кубок, в дальнейшем неоднократно становился призером украинского чемпионата и наводил хорошего шороха в еврокубках. Вспомним игроков, которые наибольшее количество времени отдали «Металлисту» и внесли наибольший вклад в его успехи в разные исторические периоды.

Вратарь: Александр Горяинов (родился в 1975 г.)

ФК Металлист. Александр Горяинов

Рекордсмен «Металлиста» по количеству проведенных в его составе матчей (более полутысячи!), легенда из легенд! В «Металлисте» – с начала 1990-х и до середины 2010-х, когда клуб в том своем виде прекратил существование. В его коллекции – 6 бронзовых и одна серебряная награда чемпионатов Украины. В сезоне-2006/07 записал в свой актив 18 матчей на ноль в чемпионате Украины. Общее же количество «сухих» матчей у Горяинова, члена символического клуба Евгения Рудакова, превысило полторы сотни! А впервые двузначного количества матчей «насухо» в чемпионате Украины – 13-ти – он добился в сезоне-1998/99.

Защитники: Виктор Сусло (родился в 1961 г.) Иван Панчишин (родился в 1961 г.), Папа Гуйе (родился в 1984 г.), Кристиан Вильягра (родился в 1985 г.)

Слева в защите – коренной харьковчанин Виктор Сусло. Он провел в «Металлисте» последнее десятилетие существования СССР и приобщился ко всем тогдашним достижениям харьковского клуба: победа в соревнованиях Первой лиги, выход в финал и завоевание Кубка СССР (правда, в победном финале не сыграл из-за травмы), дебют в еврокубках (в том числе принял участие в знаковой победе над «Борацем»).

Иван Панчишин родился во Львовской области, но известным игроком стал в «Металлисте» в последние годы существования СССР. В составе харьковского клуба стал обладателем Кубка СССР в 1988 г. В финальной игре против московского «Торпедо» Панчишин отлично отыграл на позиции центрального защитника. В итоге автозаводцы не смогли дать голевой ответ на 2 гола украинской команды. На заре украинской независимости Панчишин капитанствовал в «Металлисте».

Getty Images/Global Images Ukraine. Папа Гуйе

«Где бы я ни был, я всегда останусь преданным болельщиком «Металлиста»», – отмечал Папа Гуйе, покидая в свое время харьковский клуб. Подчеркивая жажду борьбы и самоотдачу именно этого игрока, Виталий Кварцяный когда-то мечтательно сказал, что, мол, если бы у меня было 11 таких Пап… Но это было еще в дохарьковский период игровой карьеры Гуйе. В Харькове же он раскрыл свой талант сполна, став третьим игроком в истории «Металлиста» по количеству проведенных в его футболке матчей! Высокий цепкий центрдеф хорошо выбирал позицию, прекрасно играл на 2-м этаже и умением отдать точный длинный пас отнюдь не был обделен. В групповом турнире Лиги Европы в сезоне-2011/12 он забил венской «Аустрии» как на выезде, так и дома. В Вене сенегалец сравнял счет ударом головой после углового в исполнении Клейтона Шавьера. В Харькове же забил после углового в исполнении Хосе Сосы ударом головой метров с 8-ми, перевисев защитника гостей. Оба гола, кстати, Папа забивал примерно в одно игровое время – под занавес первого часа игры. И как тут не вспомнить о том, что в том же розыгрыше уже в четвертьфинале «Металлист» именно в отсутствие из-за перебора желтых карточек Гуйе в ответной игре минимально уступил лиссабонскому «Спортингу» по сумме двух матчей. Гол, пропущенный от «львов» в Первой столице, стал результатом мастерства Рики ван Волфсвинкела в игре на 2-м этаже. Видимо, как раз Папы Гуйе тогда и не хватило харьковчанам в этом эпизоде.

Справа в защите – аргентинец Кристиан Вильягра. В еврокубковом сезоне-2012/13 на его счету очень важный гол в Лиге Европы на домашней арене «Олимпиакоса». Харьковчане минимально проиграли игру в Украине, уступали 0:1 и в выездной (Марко Девич, к тому же, и спижонил во время пробития пенальти, как следствие проиграл дуэль киперу «Оли»), однако в заключительной 10-минутке перевернули ход матча в свою пользу. Запев тогда сделал именно Вильягра: откликнулся на передачу с левого фланга и, сначала наспугав вратаря, вторым касанием головой забил гол. В первой половине 2010-х гг. Вильягра в составе желто-синих трижды завоевал «бронзу» и однажды «серебро» чемпионата Украины.

Полузащитники: Сергей Валяев (родился в 1978 г.), Игорь Якубовский (родился в 1960 г.), Эдмар (родился в 1980 г.), Клейтон Шавьер (родился в 1983 г.)

В опорной зоне – Сергей Валяев, на счету которого более двух сотен матчей в составе «Металлиста». Уроженец Макеевки по-настоящему раскрылся в Харькове. Цепкий, надежный, с умением прочитать игру и исключительной стойкостью в борьбе. Валяев в свое время сделал возможной крупнейшую победу «Металлиста» в еврокубках. Пострадал венгерский «Дебрецен» в сезоне-2010/11, а Сергей незадолго до финального свистка поставил точку в том матче после выхода один на один с кипером венгерской команды, сделав счет 5:0! Потузили тогда харьковчане тех красно-белых железнодорожников по полной программе!

Игорь Якубовский и Эдмар играли, в принципе, на одной позиции, но в разные исторические эпохи, однако поймал себя на мысли, что было бы интересно понаблюдать за ними в праймовой форме вместе на поле. Якубовского расположу немного левее бразильского украинца. Видимо, не только у меня Якубовский-капитан ассоциируется с выигранным Кубком СССР в 1988 г. Его фотография с почетным призом в руках украшала тогда страницы разных спортивных изданий. И, кстати, почему-то мало вспоминают о том, что за сезон до победы в Кубке СССР харьковчане вышли в финал другого кубкового советского турнира – Кубка Федерации. Там, правда, безвариантно проиграли московскому «Спартаку» (искусственный ковер спорткомплекса «Олимпийский» – не самое лучшее покрытие для украинских клубов), но по пути к решающему матчу одержали ряд памятных побед. В частности, в четвертьфинале того турнира получилось выиграть (3:1) у Баку в «Нефтчи» при аншлаге на тамошнем стадионе, и именно Якубовский открыл счет в том матче. Слово «диспетчер» относительно Якубовского, по-моему, лучше всего характеризует его роль на футбольном поле.

Как Эдмар праздновал свой гол в домашнем матче в ворота «Аустрии»! Он стремглав помчался к трибунам, разделил радость с ними, а затем упал на гигантскую эмблему своего клуба, обычно располагавшуюся за воротами, и прижался к ней, словно символизируя свое единство с «Металлистом». На счету Эдмара – добрая четверть тысячи матчей в составе «Металлиста». И у него в наградной коллекции 6 бронзовых и одна серебряная медаль чемпионатов Украины. Ну, и то и дело у Эдмара выходили настоящие голы-шедевры. Вспомнить хотя бы его эффектный гол пяткой после углового в ворота «Дебрецена» или изысканный дальний удар по воротам киевского «Динамо» после передачи Марлоса.

Getty Images/Global Images Ukraine. Клейтон Шавьер

Единственным небразильским клубом в игровой карьере Клейтона Шавьера был «Металлист». Уроженец бразильского штата Апагоас отыграл в составе желто-синих всю первую половину 2010-х и внес весомый вклад в вице-чемпионство харьковчан в сезоне-2012/13. В тот сезон отличился 15-тью голами, к которым добавил еще 8 ассистов. Дублями – в воротах донецкого «Металлурга», «Ворсклы» и «Черноморца». Особенно памятен гол после розыгрыша мяча с центра поля в матче с одесситами. Бразилец тогда подловил голкипера «моряков» Дмитрия Безотосного, который долго отмечал гол своей команды, забитый как раз перед этим, и не успел вернуться к своим воротам, Шавьер ударом прямо из центрального круга и попал в ворота одесского клуба. Добавлю, что в марте-апреле 2013 г., то есть во 2-м круге того сезона у Шавьера был отрезок, когда он забивал в 5-ти турах подряд! Сюда же вошел и упомянутый гол в ворота «Черноморца». Его позиция на поле подобна расположению Якубовского или Эдмара, однако Клейтон время от времени играл и на правом фланге полузащиты. И добавлю, что Шавьер занимает 3-е место в списке снайперов «Металлиста» всех времен.

Нападающие: Юрий Тарасов (1960–2000), Марко Девич (родился в 1983 г.)

Собственно, пара форвардов состоит из двух лучших бомбардиров в истории «Металлиста». Легенда харьковского клуба, звезда 1980-х Юрий Тарасов запомнился мне постоянной нацеленностью на ворота, бомбардирским талантом и тем, что никогда не избегал борьбы, не давая себе послабления. Наверное, лучший его матч – в сезоне-1984 против бакинского «Нефтчи», когда Тарасов лично установил счет матча (4:0), забив в тот день абсолютно все голы «Металлиста» в ворота гостей. Еще один матч, безусловно, запечатлевшийся в памяти поклонников «Металлиста», – домашняя игра Кубка кубков против тогда еще югославского «Бораца» в сезоне-1988/89. В тот вечер Тарасов забил половину из 4-х голов «Металлиста»: сначала оказался самым расторопным у линии вратарской площадки гостей и, переложив мяч на левую, неотразимо пробил, а в дальнейшем, уже после перерыва вратарь «Бораца» выбил мяч после фланговой подачи прямо на ногу Тарасову, и форвард точно пробил в правый от голкипера соперников угол ворот.

Марко Девич

«Первый после Бога» – определение для Девича, сформулированное харьковскими ультрас. Кого попало так, конечно, не назовут. Незаурядная добродетель этого форварда – умение практически одинаково умело играть обеими ногами. У него было 2 хет-трика (настрадались от уроженца Белграда «Черноморец» и запорожский «Металлург») в чемпионате Украины: где-то посреди харьковского этапа карьеры и под занавес его. А еще до сих пор стоит у меня перед глазами его победный гол в ворота «Олимпиакоса» на выезде в конце 2-го тайма. Марко в борьбе с защитниками и кипером «Оли» оказался самым ловким. А немецкоязычный комментатор этой игры на Sky Sport даже перешел на английский язык после этого голевого достижения Девича: «From zero to hero!». Перевод, думаю, не нужен, а первая часть высказывания – намек на ошибку Марко при ударе с 11-метровой отметки в той игре, о которой говорилось выше.

***

Конечно, весомый след в истории «Металлиста» оставил настоящий труженик на футбольном поле, в каждом матче без устали работавший на команду от свистка и до свистка серб Милан Обрадович. Безусловно, запомнились болельщикам правый вингер Александр Карабута и либеро Роман Пец. Мастеровитым вратарем был Юрий Сивуха, надежным защитником – Виктор Камарзаев, а искусным нападающим – Владимир Линке. Тайсон и Марлос? Все же «шахтерский» период их футбольного творчества, по-моему, ярче, однако и в Харькове они давали яркие футбольные представления.

В своей книге «Anarchy in the UKR» харьковский гуру современной литературы, да и культурного пространства вообще Сергей Жадан вспоминает, как зародилась у него любовь к футболу в целом и к «Металлисту» в частности. Подлинным переворотом в этом смысле стал мундиаль-1986. А уже ближе к концу 1980-х Жадан пополнил ряды фанатов «Металлиста»: «Я был футбольным фанатом. Я переписывался с десятком таких же неуравновешенных типов, которые считали себя футбольными фанатами… Мне понравилось быть фанатом, я чувствовал, как с каждым значком и каждым вымпелом жизнь моя становится все более полноценной…». Впрочем, через некоторое время Жадан, по его словам, разочаровался и сжег все свои программки и вымпелы, однако это чувство счастья при получении письма-посылки от коллег он помнил еще долго-долго. Что ж, искренне надеюсь, что большой футбол, а с ним и ощущение фанатского счастья вернутся в Первую столицу, и переполненный, кишмя кишащий болельщиками ОСК «Металлист» будет аплодировать голам-красавцам новейшего «Металлиста» в престижных еврокубковых турнирах. Со 100-летием, желто-синие!

Алексей РЫЖКОВ

Нажаль, не знайшлося місця для Сергія Малька! Якби не той страшний підкат від Хізанішвілі...
