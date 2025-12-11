Выбирай лучшего спортсмена, команду и тренера 2025 года
  4. Во Франции оценили игру Забарного в матче Лиги чемпионов против Атлетика
Лига чемпионов
11 декабря 2025, 20:49 |
868
0

Во Франции оценили игру Забарного в матче Лиги чемпионов против Атлетика

Защитник ПСЖ провел на поле 45 минут, а его команда сыграла вничью против соперника из Испании

Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

В среду, 10 декабря, состоялся матч шестого тура Лиги чемпионов, в котором встретились испанский «Атлетик» Бильбао и французский ПСЖ. Встреча завершилась со счетом 0:0.

Защитник сборной Украины Илья Забарный появился на поле после перерыва – футболист выиграл 100% дуэлей (2/2), сделал 92% точных передач (44/48), 1 отбор, 3 подбора, 1 раз заблокировал удар и допустил 5 потерь.

Французская пресса оценила игру украинского защитника:

«Забарный вышел на поле на 46-й минуте из-за повреждения Маркиньоса, который почувствовал дискомфорт. Украинец впервые играл вместе с Сафоновым, но не сумел продемонстрировать свою лучшую игру.

Работа с мячом не всегда была уверенной, а некоторые подкаты были слишком опасными. Хорошо, что обошлось без последствий и наказания со стороны главного арбитра. В одном из эпизодов Забарный хладнокровно заблокировал удар Беренгера».

По теме:
ВИДЕО. Жена футболиста сборной Украины побывала на Сантьяго Бернабеу
ВИДЕО. Забил супергол. Определен лучший игрок недели в Лиге чемпионов
Мец – ПСЖ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Лига чемпионов Атлетик Бильбао ПСЖ Илья Забарный
Николай Тытюк Источник: Footmercato
