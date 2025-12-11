Во Франции оценили игру Забарного в матче Лиги чемпионов против Атлетика

В среду, 10 декабря, состоялся матч шестого тура Лиги чемпионов, в котором встретились испанский «Атлетик» Бильбао и французский ПСЖ. Встреча завершилась со счетом 0:0.

Защитник сборной Украины Илья Забарный появился на поле после перерыва – футболист выиграл 100% дуэлей (2/2), сделал 92% точных передач (44/48), 1 отбор, 3 подбора, 1 раз заблокировал удар и допустил 5 потерь.

Французская пресса оценила игру украинского защитника:

«Забарный вышел на поле на 46-й минуте из-за повреждения Маркиньоса, который почувствовал дискомфорт. Украинец впервые играл вместе с Сафоновым, но не сумел продемонстрировать свою лучшую игру.

Работа с мячом не всегда была уверенной, а некоторые подкаты были слишком опасными. Хорошо, что обошлось без последствий и наказания со стороны главного арбитра. В одном из эпизодов Забарный хладнокровно заблокировал удар Беренгера».