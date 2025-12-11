Титулованный испанский клуб может реанимировать карьеру Мудрика
«Севилья» намерена арендовать вингера «Челси» в рамках масштабной перестройки
Самый успешный клуб в истории Кубка УЕФА/Лиги Европы – испанская «Севилья» – может реанимировать карьеру вингера лондонского «Челси» и сборной Украины Михаила Мудрика.
24-летний украинский футболист был отстранен из-за обвинений в употреблении запрещенных веществ, однако может вернуться на поле в январе следующего года.
По информации журналиста Х.М. Вильяльбы, спортивный отдел андалузского клуба намерен пойти на «рискованные шаги» и запустить масштабную перестройку, которая поможет улучшить результаты команды.
«Севилье» отчаянно нужно усилить свою атакующую мощь быстрым игроком, и Мудрик, чей талант еще не полностью раскрылся в Англии, рассматривается как идеальный вариант. Клуб хочет действовать быстро, прежде чем закончится дисквалификация и другие команды начнут обращать на него внимание.
Лондонский клуб стремится сократить фонд заработной платы и оптимизировать состав, поэтому аренда Мудрика кажется подходящим вариантом, особенно учитывая, что он не входит в краткосрочные планы Энцо Марески.
«Челси» готов частично покрыть зарплату украинца, что позволит «Севилье» легко заполучить вингера и тем самым помочь ему восстановить форму», – сообщил источник.
