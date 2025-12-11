ВИДЕО. Забил супергол. Определен лучший игрок недели в Лиге чемпионов

Выбирай лучшего спортсмена, команду и тренера 2025 года
Лига чемпионов
11 декабря 2025, 16:29 | Обновлено 11 декабря 2025, 16:38
Мадуэке стал лучшим игроком недели

Getty Images/Global Images Ukraine

Определен лучший игрок недели в Лиге чемпионов. УЕФА решил, что этот статус заслужил вингер Арсенала Нони Мадуэке, который оформил дубль в ворота Брюгге.

При этом первый мяч игрока лондонской команды получился невероятно красивым.

Второе и третье место в голосовании на лучшего игрока заняли защитник Барселоны Жюль Кунде, который неожиданно забил два гола Айнтрахту, и Шарль де Кетеларе из Аталанты (гол и результативная передача в игре с Челси).

Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
