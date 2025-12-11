ВИДЕО. Забил супергол. Определен лучший игрок недели в Лиге чемпионов

Определен лучший игрок недели в Лиге чемпионов. УЕФА решил, что этот статус заслужил вингер Арсенала Нони Мадуэке, который оформил дубль в ворота Брюгге.

При этом первый мяч игрока лондонской команды получился невероятно красивым.

Второе и третье место в голосовании на лучшего игрока заняли защитник Барселоны Жюль Кунде, который неожиданно забил два гола Айнтрахту, и Шарль де Кетеларе из Аталанты (гол и результативная передача в игре с Челси).