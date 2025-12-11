ВИДЕО. Забил супергол. Определен лучший игрок недели в Лиге чемпионов
Мадуэке стал лучшим игроком недели
Определен лучший игрок недели в Лиге чемпионов. УЕФА решил, что этот статус заслужил вингер Арсенала Нони Мадуэке, который оформил дубль в ворота Брюгге.
При этом первый мяч игрока лондонской команды получился невероятно красивым.
Второе и третье место в голосовании на лучшего игрока заняли защитник Барселоны Жюль Кунде, который неожиданно забил два гола Айнтрахту, и Шарль де Кетеларе из Аталанты (гол и результативная передача в игре с Челси).
1st: Noni Madueke— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) December 11, 2025
2nd: Jules Koundé
3rd: Charles De Ketelaere
4th: Oscar Gloukh
Madueke wins Player of the Week! 👏@PlayStationEU | #UCLPOTW pic.twitter.com/nFFSAcLHTQ
