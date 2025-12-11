Хавбек Динамо может покинуть команду уже в зимнее трансферное окно

23-летний хавбек киевского Динамо Валентин Рубчинский может покинуть команду уже в зимнее трансферное окно.

По информации Sport.ua, Рубчинский и клуб не против завершить сотрудничество друг с другом. Помимо потенциального трансфера, также рассматривается возможность и с арендой.

Рубчинский присоединился к Динамо весной 2024 года из Днепра-1. Контракт Валентина с киевлянами рассчитан до конца июня 2028.

В сезоне 2025/26 Валентин провел всего три игры в футболке бело-синих и не отметился результативными действиями.

11 декабря Динамо во Флоренции сыграет против Фиорентины в матче пятого тура Лиги конференций. Валентин присутствует в заявке подопечных Игоря Костюка. Sport.ua проведет видеотрансляцию поединка.

Статистика Рубчинского в сезоне 2025/26