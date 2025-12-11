Лига конференций11 декабря 2025, 08:23 | Обновлено 11 декабря 2025, 08:24
Букмекеры обнародовали коэффициенты на матч Шахтера в Лиге конференций
«Горняки» – фавориты встречи с «Хамрун Спартанс»
В четверг, 11 декабря, состоится встреча донецкого «Шахтера» с «Хамрун Спартанс» в пятом туре Лиги конференций.
Местом проведения матча станет арена «Та'Кали Нэшнел Стэдиум» в городе Та-Кали.
Перед началом поединка букмекеры обновили котировки и назвали фаворита. Наименьший показатель предлагается на победу «горняков» – 1.43, ничья – 4.90, триумф мальтийцев оценивается в 7.60.
Матч Лиги конференций начнется в 22:00 по киевскому времени.
Треба бали до рейтингу!
