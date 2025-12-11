Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига конференций
11 декабря 2025, 08:23 | Обновлено 11 декабря 2025, 08:24
Букмекеры обнародовали коэффициенты на матч Шахтера в Лиге конференций

«Горняки» – фавориты встречи с «Хамрун Спартанс»

Букмекеры обнародовали коэффициенты на матч Шахтера в Лиге конференций
Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 11 декабря, состоится встреча донецкого «Шахтера» с «Хамрун Спартанс» в пятом туре Лиги конференций.

Местом проведения матча станет арена «Та'Кали Нэшнел Стэдиум» в городе Та-Кали.

Перед началом поединка букмекеры обновили котировки и назвали фаворита. Наименьший показатель предлагается на победу «горняков» – 1.43, ничья – 4.90, триумф мальтийцев оценивается в 7.60.

Матч Лиги конференций начнется в 22:00 по киевскому времени.

По теме:
Легенда Шахтера раскритиковал горняков перед матчем ЛК и сравнил с Динамо
Ягеллония – Райо Вальекано. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций
Букмекеры назвали фаворита в матче ЛК между Фиорентиной и Динамо
букмекеры котировки букмекеров Лига конференций азарт Шахтер Донецк Хамрун Спартанс
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
