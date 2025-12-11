Букмекеры обнародовали коэффициенты на матч Шахтера в Лиге конференций

В четверг, 11 декабря, состоится встреча донецкого «Шахтера» с «Хамрун Спартанс» в пятом туре Лиги конференций.

Местом проведения матча станет арена «Та'Кали Нэшнел Стэдиум» в городе Та-Кали.

Перед началом поединка букмекеры обновили котировки и назвали фаворита. Наименьший показатель предлагается на победу «горняков» – 1.43, ничья – 4.90, триумф мальтийцев оценивается в 7.60.

Матч Лиги конференций начнется в 22:00 по киевскому времени.