Арда ТУРАН: «Эта игра будет решающей для нашего будущего»

Главный тренер донецкого «Шахтера» Арда Туран поделился ожиданиями от матча 5-го тура основного этапа Лиги конференций против мальтийского «Хамрун Спартанс».

– Завтрашний матч очень ценный и важный, ведь он может открыть путь к нашим будущим целям. Соперник, которого мы очень уважаем, имеет ключевых игроков из разных стран, таких как Аргентина, Бразилия и, конечно же, Мальта. Мы стараемся готовиться как можно лучше. На поле выйдут лучшие одиннадцать футболистов, и, конечно, мы будем стремиться к победе. Завтра нам нужно быть внимательными, ведь эта игра покажет, как мы должны смотреть в будущее.

– «Шахтер» является фаворитом в каждом матче Лиги конференций и, в принципе, одерживает победы, однако почему не удается преодолевать соперников, которые явно ниже вас по уровню, ведь в конце разница мячей может иметь большое значение?

– Я не согласен с тем, что мы являемся фаворитами. Думаю, стоит обратить внимание на завтрашних соперников. В Лиге конференций УЕФА мы задействуем молодых игроков, таких как Лука Мейреллиш, Лукас Феррейра и Изаки. Это футболисты, которые еще развиваются. Я очень доволен их прогрессом и развитием. Конечно, наша форма означает силу и мощь, и мы это уважаем, но нам следует очень тщательно продумать, что делать в завтрашнем матче. Мы не фавориты. Играть на этом поле очень трудно. Еще в 2008 году я был в составе команды, которая выступала здесь, хотя я сам в том поединке не выходил на поле. Мы сыграли вничью и потеряли очки в противостоянии с мультинациональной командой. У них очень ценный тренер и очень ценная система. Фавориты или бюджеты не побеждают в матчах до того, как они сыграны. История футбола очень четко это демонстрирует. Я очень доволен нашим уровнем игры и прогрессом в Лиге конференций, но, к сожалению, не согласен с вами по некоторым моментам. Также вы видели последний матч «Хамрун Спартанс» с «Лозанной» и другими командами? Они могут побеждать и были близки к этому в определенных играх, просто не всегда удавалось реализовывать ключевые моменты. Я очень уважаю «Хамрун Спартанс».

– В предыдущих матчах было четкое разделение на тех, кто играет в чемпионате, а кто – в еврокубках. Будет ли так и в дальнейшем? И в каком кадровом состоянии команда подходит к этой игре?

– Каждый из наших игроков выступал как в домашнем чемпионате, так и в Лиге конференций. Перед каждым матчем мы стараемся определить лучший стартовый состав в зависимости от соперника. Никакой дискриминации. Что касается ситуации в составе, как вы знаете, отсутствуют только Марлон Сантос и Алиссон Сантана. Они вернутся к нам после декабря.

– Господин Туран, как вы уже сказали, «Хамрун Спартанс» одержали победу в последнем матче и были достаточно близки в нескольких других играх, а единственной командой, которая смогла их уверенно переиграть, был «Самсунспор» из Турции. Как считаете, чем они могут угрожать «Шахтеру»? И что вас больше всего беспокоит в «Хамрун Спартанс»? Психологический стимул победить одну из европейских команд или больше физическая готовность и, возможно, хитрость тренера Модики?

– Я считаю, что и в противостоянии с «Самсунспором» они могли бы выиграть. До 50-й минуты счет был 1:0, и они не смогли реализовать свой момент, а затем пропустили после углового. «Хамрун Спартанс» – вторая лучшая команда по подачам после «Райо Вальекано» в Лиге конференций. Также они пятые по дриблингу. Между нами только два клуба. Если команда умеет хорошо подавать и дриблинговать, она может создавать угрозы любыми средствами. У них очень хороший правый защитник, который постоянно подключается к атаке, и хороший левый защитник, который всегда пытается подавать. Кроме того, все их нападающие умеют обводить соперника. У них очень сильные игроки, например, как Чорич, у них есть качество, есть все необходимое. Мы действительно уважаем футболистов, которые у них есть в составе. Мы будем готовы ко всему, что они могут предложить, а они, как я уже сказал, могут создавать угрозу любыми средствами. Они хорошо выполняют стандарты, умеют подавать, дриблинговать. Атмосфера и это поле могут быть сложными, поэтому нам нужно быть готовыми. Также нужно правильно выполнять все движения на поле во время игры. Например, со швейцарской «Лозанной» до 50-й минуты счет был 0:0, и, если бы они забили, счет стал бы 1:0, игра могла бы пойти совсем по-другому.

– Насколько важен этот матч для ваших амбиций подтвердить свое место в восьмерке лучших в турнирной таблице?

– Эта игра будет решающей для нашего будущего. Если мы победим, это будет огромным преимуществом для нас. Она очень важна, потому что в будущем мы сыграем на два матча меньше. Для нас два европейских поединка означают 48 часов в пути. Кроме того, мы сыграем на один тур меньше. Именно поэтому это будет большим преимуществом для нас – иметь больше тренировок и повторений. Вот почему завтрашний матч имеет такое большое значение. Возможно, если у нас не будет этих двух дополнительных европейских игр, мы сможем избавиться от части усталости и избежать травм, что поможет нам лучше сосредоточиться на нашей цели в чемпионате. Поэтому в этом поединке больше можно получить, если выиграем, и меньше потерять, если уступим.

– Господин Туран, удивил ли вас уровень игры «Хамрун Спартанс» в Лиге конференций УЕФА? Учитывая, что это первый случай, когда мальтийская команда играет в основном раунде европейского турнира. Мальта – очень маленькая страна, но удивила ли вас стабильность их игры с августа по сегодняшний день?

– Прежде всего, поздравляю их с этим. У них очень хороший тренер, они стараются внедрять правильные футбольные принципы. Благодаря тому, что «Хамрун Спартанс» играл с «Динамо», мы имели возможность внимательно за ним следить. По стечению обстоятельств мы смогли их посмотреть. Я считаю, что они добавляют красок в лигу и очень успешно движутся по этому курсу. Именно поэтому мы безгранично их уважаем. По моему мнению, их уровень игры соответствует Лиге конференций УЕФА. В целом я не удивлен.

Матч «Хамрун Спартанс» – «Шахтер» состоится 11 декабря в 22:00 по киевскому времени.