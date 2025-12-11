От Реала до Олимпиакоса: 5 неудачных еврокубковых финалов Фиорентины

«Фиорентина» является опытным еврокубковым бойцом, который в отличие от многих итальянских грандов всегда серьезно относился не только к Лиге/Кубку чемпионов, но и к другим еврокубковым турнирам. Но вот незадача: часто доходя до чемпионских еврокубковых раундов, «фиалки» изредка делали решающий шаг. А 5 раз в решающих матчах за евротрофеи терпели поражение. Вспомним эти флорентийские фиаско и проведем, насколько это возможно, параллель с актуальностью. По некоторым из финалов это не очень сложно сделать, ведь во времени они не сильно удалены от настоящего.

1. 1957. Кубок чемпионов. «Реал» – «Фиорентина» – 2:0.

Getty Images/Global Images Ukraine

Во 2-м тайме «Реал» воплотил свое преимущество в два забитых гола. Сначала флорентиец Ардико Маньини допустил позиционную ошибку и вынужден был фолить в своей штрафной площадке. Согласно футбольным правилам, ставшим впоследствии действующими, это было бы лишение соперника явной голевой возможности и красная карточка. А так – просто пенальти, который реализовал Альфредо Ди Стефано, хотя кипер «фиалок» Джулиано Сарти и был близок к тому, чтобы парировать удар: угадал направление полета мяча, прикоснулся к нему, однако не справился с силой выстрела Альфредо. Когда флорентийцы пропускали 2-й мяч, произошла похожая ситуация. Хенто выходил один на один с вратарем, но защитники «Фиорентины» решили на этот раз не фолить (хотя такая возможность была еще до того, как Хенто ворвался в штрафную площадь), и форвард мадридцев спокойно переиграл Сарти.

Причины этой флорентийской неудачи, по-моему, заключаются в не очень хорошо организованной обороне «фиалок»: центральная зона просто зияла пустотами. Ну, и мастерство мадридских нападающих было куда выше, чем у их коллег из Флоренции.

2. 1962. Кубок кубков. «Атлетико» (Мадрид) – «Фиорентина» – 1:1, 3:0.

Это был финал длиной в 4 месяца. Фактически он начался в одном сезоне, а закончился в следующем. Снова «Фиорентина» уступила мадридскому клубу, но на этот раз «матрасникам». Однако это она сделала, являясь действующим обладателем Кубка кубков, ведь в 1961 г. таки завоевала евротрофей. В первой игре в Глазго фиалки смогли достойно отреагировать на быстро пропущенный мяч. Счет открыл Хоакин Пейро после прохода по центру и крайне слабого противодействия центрдефов «Скуадры Виолы». Соответственно, Курт Хамрин уравнял шансы команд после прострела с правого фланга.

Дату переигровки ничейной игры долго не могли согласовать. В какой-то степени помешал мундиаль-62 в Чили, ведь в составах национальных сборных Испании и Италии было немало игроков соответственно «Атлетико» и «Фиорентины». В конце концов, команды вышли на поле в сентябре в Штутгарте. В воротах флорентийцев был уже не опытный Сарти, а тогда 22-летний Энрико Альбертози, неуверенная игра которого во многом и обусловила сокрушительное поражение тосканцев. Сначала кипер «Фио» не удержал мяч в руках после подачи углового, и Мигель Хонес воспользовался ошибкой кипера, открыв счет. 2-й гол также стал следствием промаха Альбертози после корнера. Правда, на этот раз подавали с другого фланга, а самым умелым в штрафной итальянского клуба оказался португалец ангольского происхождения Жозе Мендоса. И третий гол произошел из-за неуверенной игры Альбертози на выходе: первый удар нападающих мадридцев приняла на себя перекладина, а второй (в исполнении Хоакина Пейро) попал в цель.

3. 1990. Кубок УЕФА. «Ювентус» – «Фиорентина» – 3:1, 0:0.

Тогдашняя формула соревнований предусматривала два финальных матча: дома и на выезде. В Турине «Ювентус» сразу принялся за дело. Герой будущего домашнего для итальянцев мундиаля Сальваторе Скиллачи прошел по правому флангу и выдал точный пас на Роберто Галию, а тому оставалось подставить ногу, чтобы отправить мяч мимо голкипера Марко Ландуччи (современному болельщику этот сеньор знаком как ассистент Массимилиано Аллегри – такой солидный мужчина в костюме и очках) в ворота. Однако вскоре «Скуадра Виола» отыгралась похожим способом. Другой герой будущего мундиаля Роберто Баджо прострелил с левого фланга, а Ренато Бузо замкнул этот прострел, и кипер «Юве» Стефано Таккони вынужден был вынимать мяч из сетки своих ворот.

После перерыва же «Юве» решил судьбу матча в свою пользу. Сначала после того, как не получился удар в Анжело Алессио, смог дотянуться до мяча Пьерлуиджи Казираги и вывел «Старую Синьору» вперед. А затем дальний удар Луиджи де Агостини стал большой проблемой для Ландуччи. Ошибка вратаря «фиалок», и, имея дома счет 3:1, туринцы отправляются во Флоренцию.

На домашней арене «Фиорентины» обе команды имели шансы отличиться, однако ни у одной из них это не получилось. Финальный свисток раздался в тот момент, когда советский легионер (интересное словосочетание, не правда ли?) бьянко-нери Сергей Алейников выбил мяч подальше от ворот «Юве». «Скуадра Виола» уступила по сумме двух матчей, особенно обидно из-за того, что поражение от принципиального противника (хотя особую остроту матчи между «Фио» и «Юве» приобретут чуть позже, когда Роберто Баджо отправится из Флоренции в «Ювентус») в финале еврокубка было оформлено. Выездные же тифози здорово погуляли тогда как на самой арене соперников, так и в их городе.

Ответная игра состоялась 16 мая, а 18 мая было официально объявлено о переходе Роби Баджо в «Юве». Как отмечали тогдашние медийщики, после этого во Флоренции «вспыхнула уличная война». Сам же Баджо, по его словам, погрузился «в глубокую меланхолию с горьким привкусом». Роби впоследствии настаивал, что он не хотел уезжать из Флоренции, но не мог бороться против системы: «Меня бы сломали, если бы я настаивал».

4. 2023. Лига конференций. «Фиорентина» – «Вест Хэм» – 1:2.

Getty Images/Global Images Ukraine

Этот финал в Праге «Скуадра Виола» проиграла в самом эпилоге основного времени. В середине 2-го тайма команды обменялись голами. Лондонцы свой гол провели с пенальти, а вот флорентийцы отыгрались стараниями Джакомо Бонавентуры, который и умело подработал мяч, и пробил несильно, но с точным расчетом.

А вот в конце 2-го тайма «фиалки» дерзко пошли вперед и прозевали стремительную контратаку «молотобойцев». В итоге Джеррод Боуэн мастерски реализовал быстрый прорыв, обусловив лондонский маршрут Кубка за победу в Лиге конференций.

5. 2024. Лига конференций. «Олимпиакос» – «Фиорентина» – 1:0 в дополнительное время.

Getty Images/Global Images Ukraine

«Скуадра Виола» считалась фаворитом у букмекеров, однако не смогла выдержать свою линию до конца дополнительного времени. Подача с левого фланга аргентинского легионера «Оли» Сантьяго Эссе нашла голову марокканца Аюба Эль-Кааби, а защитники и вратарь «фиалок» были оставлены в дураках. Снова «Фиорентина» терпит фиаско в финале, на этот раз второй сезон подряд!

По игре «фиалки» выглядели немного интереснее «Олимпиакоса», однако свою роль сыграло место проведения матча (Афины!), а также ставка флорентийцев на голы в основное время. Сложилось такое впечатление, что игрокам итальянского клуба в конце матча просто не хватило сил.

***

Честно говоря, перед стартом основного этапа текущей Лиги конференций «фиалок» рассматривали как одного из фаворитов соревнований. Но помехой очередному проходу в финал тосканского клуба может стать крайне неудачное выступление в Серии А. «Фиалки» в домашнем чемпионате еще не праздновали ни одной победы и прочно занимают последнюю позицию. Крайняя необходимость сохранить место в элитном дивизионе может поставить большой вопросительный знак перед европерспективами флорентийцев в текущем сезоне. Впрочем, стоимость их состава все равно впечатляет, и всем командам, которые противостояли или будут противостоять «Скуадре Виоле» в Лиге конференций, было и будет нелегко. И, вероятно, мало кто поспорит с букмекерами, считающими «фиалок» безоговорочными фаворитами в матче с киевским «Динамо». Во всяком случае, по крайней мере на отдаленных от финала этапах еврокубков «фиалки» цветут пышно!

Алексей РЫЖКОВ