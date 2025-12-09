Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Воспитанник Динамо нашел себе новый клуб в УПЛ. Соглашение достигнуто
Украина. Премьер лига
09 декабря 2025, 23:09 |
278
0

Воспитанник Динамо нашел себе новый клуб в УПЛ. Соглашение достигнуто

Даниил Сухоручко продолжит карьеру в элитном дивизионе

09 декабря 2025, 23:09 |
278
0
Воспитанник Динамо нашел себе новый клуб в УПЛ. Соглашение достигнуто
ФК Левый Берег. Даниил Сухорчуко

Украинский нападающий Даниил Сухоручко продолжит карьеру в одном из клубов украинской Премьер-лиги. Об этом сообщает телеграм-канал «Inside UPL».

По информации источника, 25-летний футболист достиг соглашения с одним из клубов элитного дивизиона чемпионата Украины. Крайним его клубом был киевский «Левый Берег», который он покинул в качестве свободного агента.

В текущем сезоне Даниил Сухоручко провел 15 матчей на клубном уроне во всех турнирах, в которых он успел отличиться одним забитым мячом и двумя голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 400 тысяч евро.

Даниил Сухоручко является воспитанником киевского «Динамо».

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Воспитанник Динамо расторг контракт с киевским клубом
Полесье согласовало переход опорника сборной Косово за 1,5 миллиона евро
Экс-легионер Александрии: «Я был счастлив стать частью этого клуба»
Динамо Киев расторжение контракта Даниил Сухоручко Левый Берег Киев трансферы трансферы УПЛ
Даниил Кирияка Источник: Telegram
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Эксперт: «То, что сделал Костюк в Динамо, только бесстрашный так может»
Футбол | 09 декабря 2025, 08:09 5
Эксперт: «То, что сделал Костюк в Динамо, только бесстрашный так может»
Эксперт: «То, что сделал Костюк в Динамо, только бесстрашный так может»

Заховайло об и.о. главного тренера киевлян

Сергей НАГОРНЯК: «Когда он закончит карьеру, ему нужно идти в цирк»
Футбол | 09 декабря 2025, 09:34 4
Сергей НАГОРНЯК: «Когда он закончит карьеру, ему нужно идти в цирк»
Сергей НАГОРНЯК: «Когда он закончит карьеру, ему нужно идти в цирк»

Коуч пообщался с журналистами после матча УПЛ

Динамо запрещено продавать игрока. Клуб хочет от него избавиться
Футбол | 09.12.2025, 22:42
Динамо запрещено продавать игрока. Клуб хочет от него избавиться
Динамо запрещено продавать игрока. Клуб хочет от него избавиться
Стало известно, кого Суркис видит главным тренером Динамо
Футбол | 09.12.2025, 07:54
Стало известно, кого Суркис видит главным тренером Динамо
Стало известно, кого Суркис видит главным тренером Динамо
Сабо дал прогноз на чемпионат для Динамо и назвал будущего чемпиона
Футбол | 09.12.2025, 18:32
Сабо дал прогноз на чемпионат для Динамо и назвал будущего чемпиона
Сабо дал прогноз на чемпионат для Динамо и назвал будущего чемпиона
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Костюк рассказал, какие футболисты ему не нужны в Динамо
Костюк рассказал, какие футболисты ему не нужны в Динамо
08.12.2025, 04:42 1
Футбол
Экс-арбитр ФИФА прокомментировал удаления Андриевского и Ротаня
Экс-арбитр ФИФА прокомментировал удаления Андриевского и Ротаня
08.12.2025, 10:46 17
Футбол
Реал опозорился на Сантьяго Бернабеу в матче с Сельтой и отпустил Барселону
Реал опозорился на Сантьяго Бернабеу в матче с Сельтой и отпустил Барселону
07.12.2025, 23:59 4
Футбол
Не тревога. Сыграли 20 минут: Романов завершил матч Металлист 1925 – Верес
Не тревога. Сыграли 20 минут: Романов завершил матч Металлист 1925 – Верес
07.12.2025, 16:58 66
Футбол
ВИДЕО. За что Андриевский и Ротань получили красные в матче Рух – Полесье
ВИДЕО. За что Андриевский и Ротань получили красные в матче Рух – Полесье
07.12.2025, 20:24 8
Футбол
УСИК: «Я думаю, что он сейчас лучший боксер, номер один»
УСИК: «Я думаю, что он сейчас лучший боксер, номер один»
08.12.2025, 23:14
Бокс
Динамо оформило подписание украинского вратаря
Динамо оформило подписание украинского вратаря
08.12.2025, 07:40 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем