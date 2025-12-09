Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Александр РОМАНЧУК: «Прежде всего хочу поблагодарить солдат Украины»
Румыния
09 декабря 2025, 22:16 |
144
1

Александр РОМАНЧУК: «Прежде всего хочу поблагодарить солдат Украины»

Защитник «Университати» отреагировал на престижную награду в Румынии

09 декабря 2025, 22:16 |
144
1 Comments
Александр РОМАНЧУК: «Прежде всего хочу поблагодарить солдат Украины»
ФК Университатя Крайова. Александр Романчук

Украинский центральный защитник «Университати Крайовой» Александр Романчук отреагировал на получение награды лучшему защитнику 2025 года в чемпионате Румынии:

«Горжусь тем, что я здесь. Прежде всего хочу поблагодарить солдат Украины, нашу армию, всех, кто ежедневно защищает нашу страну. Они защищают людей, в том числе и мою семью. Благодаря им я могу играть в футбол и быть здесь.

Я также хочу поблагодарить свою семью – все, что у меня есть, это благодаря им. В футболе невозможно достичь чего-то в одиночку. Большое спасибо своим одноклубникам, персоналу, тренерам. Эти люди поверили в меня и в мои качества. Я чувствую вашу поддержку и очень это ценю. Я счастлив, что могу играть в футбол в Румынии и делать то, что люблю».

По теме:
Во второй раз в карьере. Месси получил престижную награду
Украинца признали лучшим защитником года в европейском чемпионате
Восемь голов. Назван лучший игрок ноября в чемпионате Украины
Университатя Крайова лучший игрок чемпионат Румынии по футболу Александр Романчук (1999)
Дмитрий Вус Источник: Fanatik.ro
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо подготовило очередную отставку. Клуб подобрал кандидатов на замену
Футбол | 09 декабря 2025, 07:11 9
Динамо подготовило очередную отставку. Клуб подобрал кандидатов на замену
Динамо подготовило очередную отставку. Клуб подобрал кандидатов на замену

Команду покинут Кулыба и Мкртчан

Ротань отправил футболиста в клуб Первой лиги Украины: «Ты не дотягиваешь»
Футбол | 09 декабря 2025, 11:59 0
Ротань отправил футболиста в клуб Первой лиги Украины: «Ты не дотягиваешь»
Ротань отправил футболиста в клуб Первой лиги Украины: «Ты не дотягиваешь»

Егор Гуничев вспомнил период выступлений за «Александрию»

Футбольный мидвик с Ярославом Перканюком
Футбол | 09.12.2025, 13:37
Футбольный мидвик с Ярославом Перканюком
Футбольный мидвик с Ярославом Перканюком
Цифры и факты. Важнейшие события 15-го тура УПЛ
Футбол | 09.12.2025, 22:36
Цифры и факты. Важнейшие события 15-го тура УПЛ
Цифры и факты. Важнейшие события 15-го тура УПЛ
Салах уйдет. 7 вариантов, кем Ливерпулю его заменить
Футбол | 09.12.2025, 14:54
Салах уйдет. 7 вариантов, кем Ливерпулю его заменить
Салах уйдет. 7 вариантов, кем Ливерпулю его заменить
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
New Zealander
Наврядчи в нього з 'явиться шанс, бо на його позиції в збірній України дуже сильна конкуренція. 
Ответить
0
Популярные новости
Украинский клуб снялся с розыгрыша Кубка: «Реальность очень сложная»
Украинский клуб снялся с розыгрыша Кубка: «Реальность очень сложная»
09.12.2025, 12:57 1
Баскетбол
Умер бывший футболист Динамо, который работал со сборными Украины
Умер бывший футболист Динамо, который работал со сборными Украины
09.12.2025, 07:39
Футбол
Экс-арбитр ФИФА прокомментировал удаления Андриевского и Ротаня
Экс-арбитр ФИФА прокомментировал удаления Андриевского и Ротаня
08.12.2025, 10:46 17
Футбол
ЧМ по хоккею U-20. Сборная Украины второй матч завершила в овертайме
ЧМ по хоккею U-20. Сборная Украины второй матч завершила в овертайме
09.12.2025, 00:10 15
Хоккей
В одни ворота. Сборная Бразилии стала чемпионом мира по футзалу
В одни ворота. Сборная Бразилии стала чемпионом мира по футзалу
08.12.2025, 14:34
Футзал
Не тревога. Сыграли 20 минут: Романов завершил матч Металлист 1925 – Верес
Не тревога. Сыграли 20 минут: Романов завершил матч Металлист 1925 – Верес
07.12.2025, 16:58 66
Футбол
Металлисту 1925 могут засчитать техническое поражение. Что случилось?
Металлисту 1925 могут засчитать техническое поражение. Что случилось?
07.12.2025, 16:55 102
Футбол
Сергей НАГОРНЯК: «Когда он закончит карьеру, ему нужно идти в цирк»
Сергей НАГОРНЯК: «Когда он закончит карьеру, ему нужно идти в цирк»
09.12.2025, 09:34 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем