Александр РОМАНЧУК: «Прежде всего хочу поблагодарить солдат Украины»

Украинский центральный защитник «Университати Крайовой» Александр Романчук отреагировал на получение награды лучшему защитнику 2025 года в чемпионате Румынии:

«Горжусь тем, что я здесь. Прежде всего хочу поблагодарить солдат Украины, нашу армию, всех, кто ежедневно защищает нашу страну. Они защищают людей, в том числе и мою семью. Благодаря им я могу играть в футбол и быть здесь.

Я также хочу поблагодарить свою семью – все, что у меня есть, это благодаря им. В футболе невозможно достичь чего-то в одиночку. Большое спасибо своим одноклубникам, персоналу, тренерам. Эти люди поверили в меня и в мои качества. Я чувствую вашу поддержку и очень это ценю. Я счастлив, что могу играть в футбол в Румынии и делать то, что люблю».