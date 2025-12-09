Хаби АЛОНСО: «Это было спонтанное решение»

Испанский тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо дал пресс-конференцию перед матчем шестого тура основного раунда Лиги чемпионов, в котором его подопечные сыграют с «Манчестер Сити».

«Это важная игра. Для нас это отличная возможность набрать больше очков в Лиге чемпионов. На стадионе Бернабеу будет царить знаменитая атмосфера Лиги чемпионов. Игроки уже знают, какая игра нас ждет, и мы надеемся сыграть хорошо».

«Мы морально готовы к тому, что нас ждет. Команда сплочена и убеждена, что завтра мы сможем победить. Для этого нам нужно сыграть хороший матч, с хорошим темпом и высокой интенсивностью».

Сосредоточенность

«Мы сделали выводы из матча с «Сельтой» и теперь думаем только о «Манчестер Сити». Это Лига чемпионов, мы играем на Бернабеу, и я уверен, что атмосфера будет особенной и необычной благодаря создаваемой энергии. Это то, о чем мы думаем сейчас».

Вы чувствуете себя одиноким?

«Это команда, и мы все держимся вместе. Когда ты тренер Реала, ты должен быть готов спокойно и ответственно относиться к таким ситуациям. Я с нетерпением жду всего, что нас ждет, начиная с завтрашнего дня. Вчера мы начали закрывать книгу с игрой против «Сельты», а сегодня думаем только о «Манчестер Сити». В футболе можно быстро сменить точку зрения, и мы сейчас находимся в такой ситуации».

Болельщики

«Их процесс параллелен нашему. В преддверии завтрашнего матча они будут волноваться, как и мы, которые надеемся сыграть хороший матч и избавиться от чувства, которое у нас было накануне».

Отключение шума

«Я сосредоточен на команде, на поле и на следующем матче против «Сити». Это то, что я могу контролировать. Я очень сосредоточен на этом».

Изменение культуры

«Речь не о том, чтобы изменить ее, а о том, чтобы адаптироваться к ней. В конце концов, я очень хорошо знал культуру «Реала», и именно поэтому это самый большой клуб в мире. Вы должны адаптироваться к этой культуре и учиться у нее. В конечном итоге, это процесс. Вам нужно взаимодействовать с игроками и понимать, как вы хотите играть. Некоторые дни будут проходить хорошо, а другие – нет. В конце концов, из любой игры мы делаем выводы и принимаем меры. Мы должны смотреть на эту ситуацию с позитивом и энергией. Это единственный способ изменить ситуацию и почувствовать себя лучше».

Встреча с Пепом Гвардиолой

«Мы должны смотреть на эту ситуацию, и не только я; игроки и болельщики по всему миру знают это. В последние годы мы много раз встречались с «Манчестер Сити». Мы знаем, что это большой вызов. Я рассматриваю это как возможность в данный момент».

Ситуация с Салахом

«Это решения, которые приняли в «Ливерпуле». Мы, вероятно, многое упустили из того, что происходит. Мне не судить об этом».

Чувствуете ли вы поддержку команды?

«Да».

Рассмотрели бы вы возможность тренировать английский клуб?

«У меня всегда была особая связь с английскими клубами. Сейчас я хочу быть здесь, а в будущем никогда не знаешь, что может случиться».

Соперник

«Это команда Пепа, который работает в клубе уже восемь лет, проходя через разные этапы и с разными составами. Она эволюционировала. В этом году в команду пришли новые игроки, а важные игроки ушли. Мы знаем, чего ожидать: они, безусловно, будут сложным соперником».

Поддержка

«Я уже говорил, что общение происходит постоянно; оно основано на доверии, единстве и привязанности. Мы все в этом вместе, и это неизменно».

Замена Винисиуиса в Эль-Класико

«Я не понимаю, о чем этот вопрос. Это было спонтанное решение. Если то, что я вижу на поле, является решением, которое я должен принять, я не колеблюсь».

Вы разочарованы участием игроков?

«Мы все в этом вместе, и мы должны наслаждаться хорошими моментами и переживать не очень хорошие. Мы должны быть убеждены, что следующий матч – это шанс. Как я уже сказал, завтра нас ждет очень интересный и захватывающий матч. «Начиная с сегодняшней тренировки, мы должны зажечь огонь в глазах, чтобы болельщики на стадионе Бернабеу получили удовольствие от того, что они видят, и почувствовали эмоциональную связь. Это должно исходить от нас. Если это произойдет, у нас будет хороший шанс на победу».

Поединок между «Реалом» и «Манчестер Сити» состоится 10 декабря в 22:00 по Киеву.

