Иностранный специалист зимой может возглавить Карпаты вместо Лупашко

Представитель Украинской Премьер-лиги может сменить главного тренера во время зимнего перерыва. По информации ТаТоТаке, львовские «Карпаты» рассматривают вариант, при котором клуб прекратит сотрудничество с нынешним наставником Владиславом Лупашко.

Сообщается, что руководство «зелено-белых» может пойти на этот шаг только при условии, если удастся найти адекватную замену на тренерском мостике.

Во Львове уверены, что не смогут найти равноценную замену Лупашко среди украинских специалистов, поэтому рассматривают назначение иностранного наставника. «Карпаты» изучают несколько вариантов, в том числе и испанский рынок.

В нынешнем сезоне подопечные Лупашко набрали 19 баллов после 15 туров и разместились на девятой позиции в турнирной таблице. В 2025 году львовский клуб проведет еще один официальный матч – против житомирского «Полесья» на выезде (13 декабря).