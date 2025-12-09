Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Иностранный специалист зимой может возглавить Карпаты вместо Лупашко
Украина. Премьер лига
09 декабря 2025, 14:47 |
1031
0

Иностранный специалист зимой может возглавить Карпаты вместо Лупашко

Львовский клуб уверен, что не сможет найти оптимальный вариант среди украинских тренеров

09 декабря 2025, 14:47 |
1031
0
Иностранный специалист зимой может возглавить Карпаты вместо Лупашко
ФК Карпаты Львов. Владислав Лупашко

Представитель Украинской Премьер-лиги может сменить главного тренера во время зимнего перерыва. По информации ТаТоТаке, львовские «Карпаты» рассматривают вариант, при котором клуб прекратит сотрудничество с нынешним наставником Владиславом Лупашко.

Сообщается, что руководство «зелено-белых» может пойти на этот шаг только при условии, если удастся найти адекватную замену на тренерском мостике.

Во Львове уверены, что не смогут найти равноценную замену Лупашко среди украинских специалистов, поэтому рассматривают назначение иностранного наставника. «Карпаты» изучают несколько вариантов, в том числе и испанский рынок.

В нынешнем сезоне подопечные Лупашко набрали 19 баллов после 15 туров и разместились на девятой позиции в турнирной таблице. В 2025 году львовский клуб проведет еще один официальный матч – против житомирского «Полесья» на выезде (13 декабря).

По теме:
Решение принято. Назван тренер, который заменит Алонсо в Реале
Эксперт: «Динамо купило кота в мешке по совету Мирчи. За какие качества?»
Известен тренерский штаб Юрия Вернидуба в Нефтчи
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Карпаты Львов Владислав Лупашко ТаТоТаке назначение тренера отставка
Николай Тытюк Источник: ТаТоТаке
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо подготовило очередную отставку. Клуб подобрал кандидатов на замену
Футбол | 09 декабря 2025, 07:11 9
Динамо подготовило очередную отставку. Клуб подобрал кандидатов на замену
Динамо подготовило очередную отставку. Клуб подобрал кандидатов на замену

Команду покинут Кулыба и Мкртчан

В одни ворота. Сборная Бразилии стала чемпионом мира по футзалу
Футзал | 08 декабря 2025, 14:34 0
В одни ворота. Сборная Бразилии стала чемпионом мира по футзалу
В одни ворота. Сборная Бразилии стала чемпионом мира по футзалу

В финале бразильские футзалистки обыграли Португалию

«Динамо будет бороться с ЛНЗ». Известный эксперт – о 15-м туре в УПЛ
Футбол | 09.12.2025, 08:25
«Динамо будет бороться с ЛНЗ». Известный эксперт – о 15-м туре в УПЛ
«Динамо будет бороться с ЛНЗ». Известный эксперт – о 15-м туре в УПЛ
Интер – Ливерпуль. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Футбол | 09.12.2025, 13:46
Интер – Ливерпуль. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Интер – Ливерпуль. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Полесье практически завершило первый зимний трансфер. Личный запрос Ротаня
Футбол | 08.12.2025, 19:32
Полесье практически завершило первый зимний трансфер. Личный запрос Ротаня
Полесье практически завершило первый зимний трансфер. Личный запрос Ротаня
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Сенсационное предложение. Известный клуб Ла Лиги хочет купить звезду Динамо
Сенсационное предложение. Известный клуб Ла Лиги хочет купить звезду Динамо
08.12.2025, 09:13 36
Футбол
Умер бывший футболист Динамо, который работал со сборными Украины
Умер бывший футболист Динамо, который работал со сборными Украины
09.12.2025, 07:39
Футбол
Динамо оформило подписание украинского вратаря
Динамо оформило подписание украинского вратаря
08.12.2025, 07:40 4
Футбол
Суркис принял радикальное решение относительно нового тренера Динамо
Суркис принял радикальное решение относительно нового тренера Динамо
08.12.2025, 07:22 30
Футбол
ЧМ по хоккею U-20. Сборная Украины второй матч завершила в овертайме
ЧМ по хоккею U-20. Сборная Украины второй матч завершила в овертайме
09.12.2025, 00:10 15
Хоккей
Дома стены не помогли. Определен победитель чемпионата мира 2025 по socca
Дома стены не помогли. Определен победитель чемпионата мира 2025 по socca
08.12.2025, 06:47
Другие виды
Фиаско для Казахстана. Определены финалисты чемпионата мира 2025 по socca
Фиаско для Казахстана. Определены финалисты чемпионата мира 2025 по socca
07.12.2025, 21:49
Другие виды
Усик назвал боксера, с которым он и Кличко никогда не сравнятся
Усик назвал боксера, с которым он и Кличко никогда не сравнятся
08.12.2025, 08:54 4
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем