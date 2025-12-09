Роберто ДЕ ДЗЕРБИ: «Мы должны понять, что пошло не так»
Главный тренер «Марселя» поделился ожиданиями от игры с «Юнионом»
Главный тренер французского «Марселя» Роберто Де Дзерби поделился ожиданиями от матча 6-го тура основного этапа Лиги чемпионов против бельгийского «Юниона»:
«Мы проиграли, нам нужно проанализировать, что пошло не так. У нас нет времени зацикливаться на этом, мы сосредоточены на матче против «Юниона». Мы знаем, что это будет очень важный матч, и он позволит нам забыть о прошлой игре против «Лилля» (0:1)».
Матч между «Юнионом Сент-Жилуаз» и «Марселем» состоится 9 декабря в 22:00 по киевскому времени.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Два клуба элитного дивизиона получили штрафы от Контрольно-дисциплинарного комитета
Киевляне готовят зимнее усиление