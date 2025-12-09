Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Роберто ДЕ ДЗЕРБИ: «Мы должны понять, что пошло не так»
09 декабря 2025, 13:02
Роберто ДЕ ДЗЕРБИ: «Мы должны понять, что пошло не так»

Главный тренер «Марселя» поделился ожиданиями от игры с «Юнионом»

Роберто ДЕ ДЗЕРБИ: «Мы должны понять, что пошло не так»
Главный тренер французского «Марселя» Роберто Де Дзерби поделился ожиданиями от матча 6-го тура основного этапа Лиги чемпионов против бельгийского «Юниона»:

«Мы проиграли, нам нужно проанализировать, что пошло не так. У нас нет времени зацикливаться на этом, мы сосредоточены на матче против «Юниона». Мы знаем, что это будет очень важный матч, и он позволит нам забыть о прошлой игре против «Лилля» (0:1)».

Матч между «Юнионом Сент-Жилуаз» и «Марселем» состоится 9 декабря в 22:00 по киевскому времени.

Марсель Лига чемпионов Юнион Сент-Жилуаз Роберто Де Дзерби пресс-конференция
Даниил Кирияка Источник: УЕФА
