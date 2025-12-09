Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ОФИЦИАЛЬНО. КДК УАФ наказал Верес и Колос после матчей Премьер-лиги
Украина. Премьер лига
09 декабря 2025, 13:47
Два клуба элитного дивизиона получили штрафы от Контрольно-дисциплинарного комитета

ФК Верес Ровно

Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола (КДК УАФ) наказал ровенский «Верес» и «Колос» из Ковалевки после матчей 14-го тура Украинской Премьер-Лиги.

КДК рассмотрел материалы о возможном нарушении регламентных норм ФК «Колос» (Ковалевка) во время матча 14-го тура Украинской Премьер-Лиги ФК «Оболонь» (Киев) – ФК «Колос» (Ковалевка), который состоялся 28 ноября 2025 года.

ФК «Колос» (Ковалевка) должен заплатить обязательный денежный взнос в размере 30 000 (тридцать тысяч) гривен за повторное несоблюдение требований Дополнительных мер безопасности для организации и проведения футбольных матчей в Украине в условиях военного положения, а именно эвакуации команды в укрытие при объявлении сигнала «Воздушная тревога».

КДК рассмотрел материалы о ненадлежащем поведении болельщиков ФК «Верес» (Ровно) во время матча 14-го тура Украинской Премьер-Лиги сезона ФК «Верес» (Ровно) – ФК «Карпаты» (Львов), который состоялся 29 ноября 2025 года.

ФК «Верес» (Ровно) должен заплатить обязательный денежный взнос в размере 60 000 (шестьдесят тысяч) гривен за повторное использование болельщиками ровенского клуба пиротехнических средств. Кроме того, «Верес» должен заплатить обязательный денежный взнос в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) гривен за действия болельщиков, которые привели к приостановке матча.

Николай Тытюк Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
