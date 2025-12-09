Сафонов второй раз подряд сыграет в стартовом составе ПСЖ. Где Забарный?
Шевалье, Хакими, Дембеле находятся в лазарете парижской команды, Эрнандес дисквалифицирован
В среду, 10 декабря, состоится матч шестого тура Лиги чемпионов, в котором встретятся испанский «Атлетик» Бильбао и французский ПСЖ.
Авторитетный журналист Фабрис Хокинс сообщил последние новости о кадровой ситуации в парижской команде. Вратарь Люка Шевалье, который из-за травмы пропустил матч против «Ренна» (5:0), не успел восстановиться и продолжает находиться в лазарете.
В стартовом составе ПСЖ в еврокубках сыграет российский голкипер Матвей Сафонов, который проведет всего лишь второй поединок в нынешнем сезоне.
Защитник Илья Забарный вернулся в строй после того, как пропустил предыдущий матч. Учитывая проблемы парижан в зазщите, ожидается, что украинский футболист выйдет на поле с первых минут.
Из-за травмы Луис Энрике не сможет рассчитывать на Ашрафа Хакими, а еще один защитник Лукас Эрнандес дисквалифицирован до конца основного этапа Лиги чемпионов. Вингер Усман Дембеле также находится в лазарете.
🚨🚨 Nuno Mendes et Zabarnyi sont PRÉSENTS dans le groupe du PSG pour affronter Bilbao.@FabriceHawkins pic.twitter.com/oQqh7IZUYd— Media Parisien (@MediaParisien) December 9, 2025
🚨🔴🔵 Lucas Chevalier et Ousmane Dembélé ne sont pas dans le groupe pour Bilbao. Le gardien ressent toujours une gêne à sa cheville. Ousmane Dembélé est malade.— Fabrice Hawkins (@FabriceHawkins) December 9, 2025
🔙 Désiré Doué fait son retour dans le groupe du #PSG pic.twitter.com/88jHEAuxvH
