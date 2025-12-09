Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Сафонов второй раз подряд сыграет в стартовом составе ПСЖ. Где Забарный?
Лига чемпионов
09 декабря 2025, 12:31 |
433
0

Сафонов второй раз подряд сыграет в стартовом составе ПСЖ. Где Забарный?

Шевалье, Хакими, Дембеле находятся в лазарете парижской команды, Эрнандес дисквалифицирован

09 декабря 2025, 12:31 |
433
0
Сафонов второй раз подряд сыграет в стартовом составе ПСЖ. Где Забарный?
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

В среду, 10 декабря, состоится матч шестого тура Лиги чемпионов, в котором встретятся испанский «Атлетик» Бильбао и французский ПСЖ.

Авторитетный журналист Фабрис Хокинс сообщил последние новости о кадровой ситуации в парижской команде. Вратарь Люка Шевалье, который из-за травмы пропустил матч против «Ренна» (5:0), не успел восстановиться и продолжает находиться в лазарете.

В стартовом составе ПСЖ в еврокубках сыграет российский голкипер Матвей Сафонов, который проведет всего лишь второй поединок в нынешнем сезоне.

Защитник Илья Забарный вернулся в строй после того, как пропустил предыдущий матч. Учитывая проблемы парижан в зазщите, ожидается, что украинский футболист выйдет на поле с первых минут.

Из-за травмы Луис Энрике не сможет рассчитывать на Ашрафа Хакими, а еще один защитник Лукас Эрнандес дисквалифицирован до конца основного этапа Лиги чемпионов. Вингер Усман Дембеле также находится в лазарете.

По теме:
Осимхен в матче против Монако может повторить достижение Левандовски
Мбаппе против Холланда. Реал сыграет с Манчестер Сити в Лиге чемпионов
Венсан КОМПАНИ: «Спортинг не зря входит в восьмерку сильнейших команд в ЛЧ»
Лига чемпионов Атлетик Бильбао ПСЖ Луис Энрике Илья Забарный Ашраф Хакими Лукас Эрнандес Усман Дембеле Люка Шевалье Матвей Сафонов травма
Николай Тытюк
Николай Тытюк Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Покинет Англию? Челси разработал план для возвращения Мудрика в футбол
Футбол | 09 декабря 2025, 09:22 0
Покинет Англию? Челси разработал план для возвращения Мудрика в футбол
Покинет Англию? Челси разработал план для возвращения Мудрика в футбол

Вингер сборной Украины отправится во Францию, чтобы приобрести уверенность в себе

В Динамо приедет футболист, которым интересовался Челси
Футбол | 08 декабря 2025, 14:46 1
В Динамо приедет футболист, которым интересовался Челси
В Динамо приедет футболист, которым интересовался Челси

Киевляне готовят зимнее усиление

Матч сборных Ирана и Египта на ЧМ будет посвящен ЛГБТ
Футбол | 09.12.2025, 03:33
Матч сборных Ирана и Египта на ЧМ будет посвящен ЛГБТ
Матч сборных Ирана и Египта на ЧМ будет посвящен ЛГБТ
Полесье практически завершило первый зимний трансфер. Личный запрос Ротаня
Футбол | 08.12.2025, 19:32
Полесье практически завершило первый зимний трансфер. Личный запрос Ротаня
Полесье практически завершило первый зимний трансфер. Личный запрос Ротаня
Динамо подготовило очередную отставку. Клуб подобрал кандидатов на замену
Футбол | 09.12.2025, 07:11
Динамо подготовило очередную отставку. Клуб подобрал кандидатов на замену
Динамо подготовило очередную отставку. Клуб подобрал кандидатов на замену
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Динамо объявило важную новость перед матчем с Фиорентиной
Динамо объявило важную новость перед матчем с Фиорентиной
08.12.2025, 19:49 4
Футбол
Суркис принял радикальное решение относительно нового тренера Динамо
Суркис принял радикальное решение относительно нового тренера Динамо
08.12.2025, 07:22 28
Футбол
Завершился сезон Формулы-1. Ландо Норрис впервые стал чемпионом
Завершился сезон Формулы-1. Ландо Норрис впервые стал чемпионом
07.12.2025, 16:47 12
Авто/мото
Металлисту 1925 могут засчитать техническое поражение. Что случилось?
Металлисту 1925 могут засчитать техническое поражение. Что случилось?
07.12.2025, 16:55 102
Футбол
Усик назвал боксера, с которым он и Кличко никогда не сравнятся
Усик назвал боксера, с которым он и Кличко никогда не сравнятся
08.12.2025, 08:54 3
Бокс
Сенсационное предложение. Известный клуб Ла Лиги хочет купить звезду Динамо
Сенсационное предложение. Известный клуб Ла Лиги хочет купить звезду Динамо
08.12.2025, 09:13 34
Футбол
Экс-арбитр ФИФА прокомментировал удаления Андриевского и Ротаня
Экс-арбитр ФИФА прокомментировал удаления Андриевского и Ротаня
08.12.2025, 10:46 15
Футбол
Фиаско для Казахстана. Определены финалисты чемпионата мира 2025 по socca
Фиаско для Казахстана. Определены финалисты чемпионата мира 2025 по socca
07.12.2025, 21:49
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем