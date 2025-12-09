Сафонов второй раз подряд сыграет в стартовом составе ПСЖ. Где Забарный?

В среду, 10 декабря, состоится матч шестого тура Лиги чемпионов, в котором встретятся испанский «Атлетик» Бильбао и французский ПСЖ.

Авторитетный журналист Фабрис Хокинс сообщил последние новости о кадровой ситуации в парижской команде. Вратарь Люка Шевалье, который из-за травмы пропустил матч против «Ренна» (5:0), не успел восстановиться и продолжает находиться в лазарете.

В стартовом составе ПСЖ в еврокубках сыграет российский голкипер Матвей Сафонов, который проведет всего лишь второй поединок в нынешнем сезоне.

Защитник Илья Забарный вернулся в строй после того, как пропустил предыдущий матч. Учитывая проблемы парижан в зазщите, ожидается, что украинский футболист выйдет на поле с первых минут.

Из-за травмы Луис Энрике не сможет рассчитывать на Ашрафа Хакими, а еще один защитник Лукас Эрнандес дисквалифицирован до конца основного этапа Лиги чемпионов. Вингер Усман Дембеле также находится в лазарете.

🚨🚨 Nuno Mendes et Zabarnyi sont PRÉSENTS dans le groupe du PSG pour affronter Bilbao.@FabriceHawkins pic.twitter.com/oQqh7IZUYd — Media Parisien (@MediaParisien) December 9, 2025