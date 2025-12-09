Хамрун Спартанс станет вторым мальтийским соперником Шахтера в еврокубках
Вспомним, какая команда была первой и как украинские клубы играли против мальтийских ранее
В матче 5-го тура Лиги конференций донецкий Шахтер сыграет на выезде против Хамрун Спартанс из Мальты.
Для горняков эта команда станет второй из этой страны, с которой они пересекались в еврокубках. Первым соперником Шахтера из Мальты была Биркиркара, которую донецкий клуб победил дважды (2:1 и 4:0) в квалификации Кубка УЕФА сезона 1998/99.
Хамрун Спартанс – уже знакомая для украинского болельщика мальтийская команда. В текущем сезоне они уже встречались с киевским «Динамо» в квалификационном раунде Лиги чемпионов. Киевляне победили в обоих матчах с одинаковым счётом 3:0.
Вспомним все матчи украинских команд против представителей Мальты в еврокубках:
- 1995/96: КУ, Черноморец – Хибернианс – 2:0-5:2
- 1998/99: КУ, Шахтер – Биркиркара – 2:1-4:0
- 2002/03: КУ, Металлург З. – Биркиркара – 3:0-0:0
- 2025/26: ЛЧ, Динамо – Хамрун Спартанс – 3:0-3:0
- 2025/26: ЛК, Хамрун Спартанс – Шахтер
Как видим, из 8 предыдущих матчей между украинскими и мальтийскими командами в 7 победили представители Украины, еще 1 игра завершилась вничью.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Ростислав Лях близок к трансферу в житомирский клуб
Лукас Эрнандес пропустит поединки против «Атлетика», «Спортинга» и «Ньюкасла»