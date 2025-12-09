Хамрун Спартанс станет вторым мальтийским соперником Шахтера в еврокубках

В матче 5-го тура Лиги конференций донецкий Шахтер сыграет на выезде против Хамрун Спартанс из Мальты.

Для горняков эта команда станет второй из этой страны, с которой они пересекались в еврокубках. Первым соперником Шахтера из Мальты была Биркиркара, которую донецкий клуб победил дважды (2:1 и 4:0) в квалификации Кубка УЕФА сезона 1998/99.

Хамрун Спартанс – уже знакомая для украинского болельщика мальтийская команда. В текущем сезоне они уже встречались с киевским «Динамо» в квалификационном раунде Лиги чемпионов. Киевляне победили в обоих матчах с одинаковым счётом 3:0.

Вспомним все матчи украинских команд против представителей Мальты в еврокубках:

1995/96: КУ, Черноморец – Хибернианс – 2:0-5:2

1998/99: КУ, Шахтер – Биркиркара – 2:1-4:0

2002/03: КУ, Металлург З. – Биркиркара – 3:0-0:0

2025/26: ЛЧ, Динамо – Хамрун Спартанс – 3:0-3:0

2025/26: ЛК, Хамрун Спартанс – Шахтер

Как видим, из 8 предыдущих матчей между украинскими и мальтийскими командами в 7 победили представители Украины, еще 1 игра завершилась вничью.