Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Хамрун Спартанс станет вторым мальтийским соперником Шахтера в еврокубках
Лига конференций
09 декабря 2025, 11:19 | Обновлено 09 декабря 2025, 11:20
394
0

Хамрун Спартанс станет вторым мальтийским соперником Шахтера в еврокубках

Вспомним, какая команда была первой и как украинские клубы играли против мальтийских ранее

09 декабря 2025, 11:19 | Обновлено 09 декабря 2025, 11:20
394
0
Хамрун Спартанс станет вторым мальтийским соперником Шахтера в еврокубках
ФК Шахтер

В матче 5-го тура Лиги конференций донецкий Шахтер сыграет на выезде против Хамрун Спартанс из Мальты.

Для горняков эта команда станет второй из этой страны, с которой они пересекались в еврокубках. Первым соперником Шахтера из Мальты была Биркиркара, которую донецкий клуб победил дважды (2:1 и 4:0) в квалификации Кубка УЕФА сезона 1998/99.

Хамрун Спартанс – уже знакомая для украинского болельщика мальтийская команда. В текущем сезоне они уже встречались с киевским «Динамо» в квалификационном раунде Лиги чемпионов. Киевляне победили в обоих матчах с одинаковым счётом 3:0.

Вспомним все матчи украинских команд против представителей Мальты в еврокубках:

  • 1995/96: КУ, Черноморец – Хибернианс – 2:0-5:2
  • 1998/99: КУ, Шахтер – Биркиркара – 2:1-4:0
  • 2002/03: КУ, Металлург З. – Биркиркара – 3:0-0:0
  • 2025/26: ЛЧ, Динамо – Хамрун Спартанс – 3:0-3:0
  • 2025/26: ЛК, Хамрун Спартанс – Шахтер

Как видим, из 8 предыдущих матчей между украинскими и мальтийскими командами в 7 победили представители Украины, еще 1 игра завершилась вничью.

По теме:
13-я попытка. Украинские команды еще не побеждали Фиорентину в еврокубках
Потери для Костюка. Три футболиста Динамо не сыграют против Фиорентины в ЛК
ВИДЕО. Как Динамо U-19 готовится к ответной игре ЮЛУ с Хибернианом
Лига конференций Шахтер Донецк Хамрун Спартанс статистика Хибернианс (Мальта) Биркиркара Динамо Киев
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Полесье практически завершило первый зимний трансфер. Личный запрос Ротаня
Футбол | 08 декабря 2025, 19:32 1
Полесье практически завершило первый зимний трансфер. Личный запрос Ротаня
Полесье практически завершило первый зимний трансфер. Личный запрос Ротаня

Ростислав Лях близок к трансферу в житомирский клуб

ОФИЦИАЛЬНО. Защитник ПСЖ дисквалифицирован на три матча Лиги чемпионов
Футбол | 09 декабря 2025, 09:39 0
ОФИЦИАЛЬНО. Защитник ПСЖ дисквалифицирован на три матча Лиги чемпионов
ОФИЦИАЛЬНО. Защитник ПСЖ дисквалифицирован на три матча Лиги чемпионов

Лукас Эрнандес пропустит поединки против «Атлетика», «Спортинга» и «Ньюкасла»

Буковина попрощалась с четырьмя игроками
Футбол | 08.12.2025, 14:33
Буковина попрощалась с четырьмя игроками
Буковина попрощалась с четырьмя игроками
В одни ворота. Сборная Бразилии стала чемпионом мира по футзалу
Футзал | 08.12.2025, 14:34
В одни ворота. Сборная Бразилии стала чемпионом мира по футзалу
В одни ворота. Сборная Бразилии стала чемпионом мира по футзалу
Матч сборных Ирана и Египта на ЧМ будет посвящен ЛГБТ
Футбол | 09.12.2025, 03:33
Матч сборных Ирана и Египта на ЧМ будет посвящен ЛГБТ
Матч сборных Ирана и Египта на ЧМ будет посвящен ЛГБТ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ШЕВЧЕНКО: «Если он не выведет сборную на ЧМ, то уедет из страны надолго»
ШЕВЧЕНКО: «Если он не выведет сборную на ЧМ, то уедет из страны надолго»
08.12.2025, 08:12 12
Футбол
Сенсационное предложение. Известный клуб Ла Лиги хочет купить звезду Динамо
Сенсационное предложение. Известный клуб Ла Лиги хочет купить звезду Динамо
08.12.2025, 09:13 34
Футбол
ВИДЕО. За что Андриевский и Ротань получили красные в матче Рух – Полесье
ВИДЕО. За что Андриевский и Ротань получили красные в матче Рух – Полесье
07.12.2025, 20:24 7
Футбол
Яркий финал. Трамп и Селби разыграли титул UK Championship по снукеру
Яркий финал. Трамп и Селби разыграли титул UK Championship по снукеру
08.12.2025, 06:05 1
Снукер
ВИДЕО. Усик показал текущую физическую форму. Ждем бой с Уайлдером
ВИДЕО. Усик показал текущую физическую форму. Ждем бой с Уайлдером
09.12.2025, 03:55
Бокс
Суркис принял радикальное решение относительно нового тренера Динамо
Суркис принял радикальное решение относительно нового тренера Динамо
08.12.2025, 07:22 28
Футбол
ЧМ по хоккею U-20. Сборная Украины открыла турнир победой в овертайме
ЧМ по хоккею U-20. Сборная Украины открыла турнир победой в овертайме
07.12.2025, 22:56 12
Хоккей
Не тревога. Сыграли 20 минут. Романов завершил матч Металлист 1925 – Верес
Не тревога. Сыграли 20 минут. Романов завершил матч Металлист 1925 – Верес
07.12.2025, 16:58 66
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем