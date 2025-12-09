Пути назад нет. Ливерпуль принял категорическое решение по Салаху
Английский клуб выставил своего лидера на трансфер
Английский «Ливерпуль» решил продать египетского нападающего Мохамеда Салаха, сообщает издание Indykaila.
По информации источника, 33-летний футболист уже выставлен на трансфер и, как ожидается, покинет клуб в январское трансферное окно.
Причиной такого решения клуба стало скандальное интервью Салаха, в котором он раскритиковал руководство и главного тренера Арне Слота.
В нынешней кампании Мохамед Салах провел 19 матчей на клубном уровне, отличившись 5 забитыми мячами и 3 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 45 миллионов евро.
