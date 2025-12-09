Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
09 декабря 2025, 21:13
Пути назад нет. Ливерпуль принял категорическое решение по Салаху

Английский клуб выставил своего лидера на трансфер

Пути назад нет. Ливерпуль принял категорическое решение по Салаху
Getty Images/Global Images Ukraine

Английский «Ливерпуль» решил продать египетского нападающего Мохамеда Салаха, сообщает издание Indykaila.

По информации источника, 33-летний футболист уже выставлен на трансфер и, как ожидается, покинет клуб в январское трансферное окно.

Причиной такого решения клуба стало скандальное интервью Салаха, в котором он раскритиковал руководство и главного тренера Арне Слота.

В нынешней кампании Мохамед Салах провел 19 матчей на клубном уровне, отличившись 5 забитыми мячами и 3 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 45 миллионов евро.

Ливерпуль Мохамед Салах трансферы трансферы АПЛ
Дмитрий Вус Источник: X (Twitter)
