Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  У Полтавы возникли кадровые проблемы в защите
Украина. Премьер лига
07 декабря 2025, 20:45
У Полтавы возникли кадровые проблемы в защите

Также в опорной зоне будет не хватать капитана

У Полтавы возникли кадровые проблемы в защите
СК Полтава

Как стало известно Sport.ua, в матче 15-го тура УПЛ «Полтава» – «Эпицентр», который состоится 8 декабря в 15:30, номинальные хозяева снова не смогут сыграть в оптимальном составе.

По имеющейся информации, из-за перебора предупреждений не сможет помочь капитан команды, опорный полузащитник Дмитрий Плахтырь, продолжают восстанавливаться после травм защитники Олег Веремиенко, Вадим Пидлепич, Евгений Опанасенко. Однако отсутствие трёх последних игроков не помешало «горожанам» в предыдущем туре в Киеве сенсационно обыграть «Динамо».

В настоящее время полтавская команда замыкает турнирную таблицу, набрав девять очков.

Ранее сообщалось, что умер неизменный главный тренер клуба Украинской Премьер-лиги.

Полтава Эпицентр Каменец-Подольский Дмитрий Плахтырь Олег Веремиенко Евгений Опанасенко Вадим Пидлепич чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
