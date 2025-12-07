У Полтавы возникли кадровые проблемы в защите
Также в опорной зоне будет не хватать капитана
Как стало известно Sport.ua, в матче 15-го тура УПЛ «Полтава» – «Эпицентр», который состоится 8 декабря в 15:30, номинальные хозяева снова не смогут сыграть в оптимальном составе.
По имеющейся информации, из-за перебора предупреждений не сможет помочь капитан команды, опорный полузащитник Дмитрий Плахтырь, продолжают восстанавливаться после травм защитники Олег Веремиенко, Вадим Пидлепич, Евгений Опанасенко. Однако отсутствие трёх последних игроков не помешало «горожанам» в предыдущем туре в Киеве сенсационно обыграть «Динамо».
В настоящее время полтавская команда замыкает турнирную таблицу, набрав девять очков.
Ранее сообщалось, что умер неизменный главный тренер клуба Украинской Премьер-лиги.
