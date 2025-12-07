Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ФОТО. Серхио Бускетс и Жорди Альба ярко завершили карьеру игроков
Major League Soccer
07 декабря 2025, 19:12 | Обновлено 07 декабря 2025, 19:18
ФОТО. Серхио Бускетс и Жорди Альба ярко завершили карьеру игроков

Интер Майами с Лионелем Месси выиграл титул в сезоне MLS 2025

Getty Images/Global Images Ukraine. Серхио Бускетс и Жорди Альба

Бывшие звезды сборной Испании Жорди Альба и Серхио Бускетс официально завершили свои профессиональнe карьеры.

Финальный матч плей-оф MLS 2025 стал для обоих футболистов последним в клубном футболе. В решающей игре Интер Маями победил Ванкувер Уайткапс со счетом 3:1 и впервые завоевал титул чемпиона североамериканской лиги.

Альба и Бускетс заранее объявили, что сезон-2025 станет для них заключительным. 37-летний Серхио сообщил о решении завершить выступления еще в сентябре, а 36-летний Жорди – в октябре. Оба подчеркивали, что хотят уйти из футбола после финального свистка чемпионского сезона и сделали это на максимально мажорной ноте.

Серхио Бускетс, воспитанник Барселоны, дебютировал в первой команде каталонцев в 2008 году и внес большой вклад в историю клуба. До 2023-го он провел в футболке «блауграна» 722 матча и забил 22 гола, 9 раз становился чемпионом Испании и трижды выигрывал Лигу чемпионов. В составе сборной Испании опорный полузащитник выиграл золото чемпионата мира 2010 и Евро-2012, сыграл за национальную команду 143 матча и забил два гола.

Жорди Альба, который присоединился к Барселоне в 2012 году после выступлений за Валенсию, тоже стал клубной легендой. Левый защитник отыграл за каталонцев 459 матчей и забил 27 голов, 6 раз выиграл Ла Лигу и один раз – Лигу чемпионов. За сборную Испании Альба провел 93 матча и забил 9 голов, стал чемпионом Европы 2012 и победителем Лиги наций 2022/23.

В 2023 году Бускетс и Альба вместе перешли в Интер Маями, где и завершили свою карьеру, выступая рядом с Лионелем Месси. Победа в финале сезона MLS 2025 стала их последним совместным триумфом. После матча испанские звезды получили памятную доску в честь завершения карьеры.

