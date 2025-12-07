Пономарев пояснил, почему ЛНЗ отстранил легионера от первой команды
Коуч «фиолетовых» заявил, что каждый должен уважать своих одноклубников
Главный тренер черкасского ЛНЗ Виталий Пономарев объяснил, почему руководство «фиолетовых» решило отстранить от первой команды легионера Эйнела Соареша.
– Рассчитываете ли вы на Соареша?
– Ни один футболист не может быть выше команды, выше коллектива. Это внутренняя кухня команды, но любой футболист, по крайней мере, при нашем тренерском штабе, который будет работать в ЛНЗ, будет работать на команду, уважать команду, уважать футболистов, играющих в основном составе, запасных футболистов. Ни один футболист не будет играть здесь, если он не будет с уважением относиться к команде, – сказал Пономарев.
В нынешнем сезоне Эйнел провел семь матчей за «фиолетовые», не отличившись результативными действиями. Легионер перебрался в УПЛ в марте 2024 года с чемпионата Словакии.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Подопечные Маскерано с двумя асисистами Лео обыграли соперников 3:1 в матче за трофей
Матчи какого квартета хочется смотреть, а какого – не очень?