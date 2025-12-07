Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Пономарев пояснил, почему ЛНЗ отстранил легионера от первой команды
Украина. Премьер лига
07 декабря 2025, 15:28 |
1028
3

Пономарев пояснил, почему ЛНЗ отстранил легионера от первой команды

Коуч «фиолетовых» заявил, что каждый должен уважать своих одноклубников

Пономарев пояснил, почему ЛНЗ отстранил легионера от первой команды
ФК ЛНЗ. Виталий Пономарев

Главный тренер черкасского ЛНЗ Виталий Пономарев объяснил, почему руководство «фиолетовых» решило отстранить от первой команды легионера Эйнела Соареша.

– Рассчитываете ли вы на Соареша?

– Ни один футболист не может быть выше команды, выше коллектива. Это внутренняя кухня команды, но любой футболист, по крайней мере, при нашем тренерском штабе, который будет работать в ЛНЗ, будет работать на команду, уважать команду, уважать футболистов, играющих в основном составе, запасных футболистов. Ни один футболист не будет играть здесь, если он не будет с уважением относиться к команде, – сказал Пономарев.

В нынешнем сезоне Эйнел провел семь матчей за «фиолетовые», не отличившись результативными действиями. Легионер перебрался в УПЛ в марте 2024 года с чемпионата Словакии.

Виталий Пономарев ЛНЗ Черкассы Эйнел Соареш Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: УПЛ-ТВ
Dmytro Dmytro
У цього клубу нульові перспективи! Вискачать цього сезону,а в наступному буде максимум середняком. Народ в Черкасах футбол не любить. Подивіться на фан сектор! В домашньому матчі в Черкасах на фан секторі менше фанів ніж в Карпат на виїзді в Києві!!! Цей клуб нікому не потрібен. Відновіть Дніпро в Черкасах!!!
