Пономарев пояснил, почему ЛНЗ отстранил легионера от первой команды

Главный тренер черкасского ЛНЗ Виталий Пономарев объяснил, почему руководство «фиолетовых» решило отстранить от первой команды легионера Эйнела Соареша.

– Рассчитываете ли вы на Соареша?

– Ни один футболист не может быть выше команды, выше коллектива. Это внутренняя кухня команды, но любой футболист, по крайней мере, при нашем тренерском штабе, который будет работать в ЛНЗ, будет работать на команду, уважать команду, уважать футболистов, играющих в основном составе, запасных футболистов. Ни один футболист не будет играть здесь, если он не будет с уважением относиться к команде, – сказал Пономарев.

В нынешнем сезоне Эйнел провел семь матчей за «фиолетовые», не отличившись результативными действиями. Легионер перебрался в УПЛ в марте 2024 года с чемпионата Словакии.