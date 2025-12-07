Известный тренер удивил прогнозом на матч Металлист 1925 – Верес в УПЛ
Олег Дулуб считает «Верес» фаворитами матча против харьковчан
Известный тренер Олег Дулуб поделился ожиданиями от матча харьковского Металлиста 1925 против ровенского Вереса в 15 туре Украинской Премьер-лиги.
– Металлист 1925 – Верес. Подопечные Бартуловича не могут стабилизировать результаты, а ребята Шандрука в последний раз терпели поражение еще в сентябре. Каков будет ваш прогноз на этот матч?
– Эти команды абсолютно по постановке игры. Металлист 1925 пытается найти свою игру, но видно, что они находятся в несколько разбалансированном состоянии. Что касается Вереса...
Они после неудачного старта уже 8 матчей не проиграют, но только две победы. Все остальное – ничейные результаты. Мои симпатии на стороне Вереса. Это более сбитая команда по уровню командной игры, – сказал Дулуб.
В нынешнем сезоне Металлист 1925 года занимает восьмую строчку турнирной таблицы Украинской Премьер-лиги, имея в своем активе 21 турнирный балл после 14 сыгранных матчей. Верес находится на 10 строчке с 18 баллами.
