Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Известный тренер удивил прогнозом на матч Металлист 1925 – Верес в УПЛ
Украина. Премьер лига
07 декабря 2025, 14:58 |
Олег Дулуб считает «Верес» фаворитами матча против харьковчан

ФК ЛНЗ. Олег Дулуб

Известный тренер Олег Дулуб поделился ожиданиями от матча харьковского Металлиста 1925 против ровенского Вереса в 15 туре Украинской Премьер-лиги.

– Металлист 1925 – Верес. Подопечные Бартуловича не могут стабилизировать результаты, а ребята Шандрука в последний раз терпели поражение еще в сентябре. Каков будет ваш прогноз на этот матч?

– Эти команды абсолютно по постановке игры. Металлист 1925 пытается найти свою игру, но видно, что они находятся в несколько разбалансированном состоянии. Что касается Вереса...

Они после неудачного старта уже 8 матчей не проиграют, но только две победы. Все остальное – ничейные результаты. Мои симпатии на стороне Вереса. Это более сбитая команда по уровню командной игры, – сказал Дулуб.

В нынешнем сезоне Металлист 1925 года занимает восьмую строчку турнирной таблицы Украинской Премьер-лиги, имея в своем активе 21 турнирный балл после 14 сыгранных матчей. Верес находится на 10 строчке с 18 баллами.

Комментарии
