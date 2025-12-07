«Скорбим вместе». В Кривбассе отреагировали на смерть тренера клуба УПЛ
Умер Владимир Сысенко из СК Полтава
В расположении криворожского Кривбасса отреагировали на смерть главного тренера СК Полтава Владимира Сысенко.
«Сумеем вместе с СК «Полтава». Это болезненная потеря для всего футбольного сообщества Украины. Футбольный клуб «Кривбасс» выражает искренние соболезнования родным, близким и коллегам Владимира Анатольевича. Светлая память!», – говорится в сообщении.
30 июля 2025 года главным тренером «Полтавы» был назначен Павел Матвийченко, но лишь временно – пока Владимир Сысенко получал необходимую тренерскую лицензию категории Pro.
В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги СК Полтава занимает последнюю строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 9 турнирных баллов после 14 сыгранных матчей.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Подопечные Маскерано с двумя асисистами Лео обыграли соперников 3:1 в матче за трофей
Представитель Грузии потерпел поражении в противостоянии с российским претендентом Яном