Украина. Премьер лига
07 декабря 2025, 13:13 | Обновлено 07 декабря 2025, 13:19
«Скорбим вместе». В Кривбассе отреагировали на смерть тренера клуба УПЛ

Умер Владимир Сысенко из СК Полтава

«Скорбим вместе». В Кривбассе отреагировали на смерть тренера клуба УПЛ
СК Полтава. Владимир Сысенко

В расположении криворожского Кривбасса отреагировали на смерть главного тренера СК Полтава Владимира Сысенко.

«Сумеем вместе с СК «Полтава». Это болезненная потеря для всего футбольного сообщества Украины. Футбольный клуб «Кривбасс» выражает искренние соболезнования родным, близким и коллегам Владимира Анатольевича. Светлая память!», – говорится в сообщении.

30 июля 2025 года главным тренером «Полтавы» был назначен Павел Матвийченко, но лишь временно – пока Владимир Сысенко получал необходимую тренерскую лицензию категории Pro.

В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги СК Полтава занимает последнюю строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 9 турнирных баллов после 14 сыгранных матчей.

