Виталий Миколенко вошел в топ-5 интересного статистического рейтинга АПЛ
Украинский защитник имеет высокую точность передач в зону атаки
Украинский игрок Эвертона Виталий Миколенко входит в пятерку фланговых защитников АПЛ в сезоне 2025/26 по количеству точных передач в зону атаки, по данным DataMB.
В активе украинца 54 точных паса. Лишь три фланговых защитника осуществили большее количество: Матеуш Нунес из Манчестер Сити (73), Педро Порро с Тоттенхэм Хотспур (61) и Рис Джеймс из Челси (60).
Также в топ-5 данного рейтинга входит сейчас Марк Кукурелья из Челси, в активе которого 53 точных передачи в зону атаки.
Фланговые защитники АПЛ с наибольшим количеством точных передач в зону атаки
- 73 – Матеуш Нунес (Манчестер Сити)
- 61 – Педро Порро (Тоттенхэм Хотспур)
- 60 – Рис Джеймс (Челси)
- 54 – Виталий Миколенко (Эвертон)
- 53 – Марк Кукурелья (Челси)
🏴 Premier League Full-backs: Accurate passes to final third— DataMB (@DataMB_) December 7, 2025
🥇 Matheus Nunes (Man City, 27) — 73
🥈 Pedro Porro (Tottenham, 26) — 61
🥉 R. James (Chelsea, 25) — 60
🏅 V. Mykolenko (Everton, 26) — 54
🏅 Marc Cucurella (Chelsea, 27) — 53
📊 https://t.co/McR5zrPkTO pic.twitter.com/Hpcutlqg7S
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Подопечные Энрике убедительно обыграли «Ренн»
Лидером после первого круга турнира неожиданно стал черкасский ЛНЗ