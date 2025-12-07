Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Виталий Миколенко вошел в топ-5 интересного статистического рейтинга АПЛ
Англия
07 декабря 2025, 12:54
134
1

Украинский защитник имеет высокую точность передач в зону атаки

Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

Украинский игрок Эвертона Виталий Миколенко входит в пятерку фланговых защитников АПЛ в сезоне 2025/26 по количеству точных передач в зону атаки, по данным DataMB.

В активе украинца 54 точных паса. Лишь три фланговых защитника осуществили большее количество: Матеуш Нунес из Манчестер Сити (73), Педро Порро с Тоттенхэм Хотспур (61) и Рис Джеймс из Челси (60).

Также в топ-5 данного рейтинга входит сейчас Марк Кукурелья из Челси, в активе которого 53 точных передачи в зону атаки.

Фланговые защитники АПЛ с наибольшим количеством точных передач в зону атаки

  • 73 – Матеуш Нунес (Манчестер Сити)
  • 61 – Педро Порро (Тоттенхэм Хотспур)
  • 60 – Рис Джеймс (Челси)
  • 54 – Виталий Миколенко (Эвертон)
  • 53 – Марк Кукурелья (Челси)
Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
Guy Fawkes
Достойна компанія
Ответить
0
