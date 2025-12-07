Украина. Премьер лига07 декабря 2025, 11:53 |
Кривбасс – Александрия. Стали известны стартовые составы
Матч начнется в 13:00 по киевскому времени
07 декабря 2025, 11:53 |
7 декабря в 13:00 по киевскому времени начнется матч 15-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Кривбасс» и «Александрия».
Перед началом поединка наставники обеих команд назвали стартовые составы своих коллективов на игру.
Главным арбитром встречи назначен Дмитрий Кубряк из Одессы. Матч проходит в Кривом Роге на стадионе Горняк.
Главным арбитром встречи назначен Дмитрий Кубряк из Одессы. Матч проходит в Кривом Роге на стадионе Горняк.
Стали известны стартовые составы на матч Кривбасс – Александрия:
Комментарии 1
Скільки разів загуде? Дограють, чи ні? Ось які питання виникають у пересічних казаків... Хіба це футбол?
