Украина. Премьер лига
07 декабря 2025, 11:53 |
Кривбасс – Александрия. Стали известны стартовые составы

Матч начнется в 13:00 по киевскому времени

Кривбасс – Александрия. Стали известны стартовые составы
Коллаж Sport.ua

7 декабря в 13:00 по киевскому времени начнется матч 15-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Кривбасс» и «Александрия».

Перед началом поединка наставники обеих команд назвали стартовые составы своих коллективов на игру.

Главным арбитром встречи назначен Дмитрий Кубряк из Одессы. Матч проходит в Кривом Роге на стадионе Горняк.

Стали известны стартовые составы на матч Кривбасс – Александрия:

batistuta
Скільки разів загуде? Дограють, чи ні? Ось які питання виникають у пересічних казаків... Хіба це футбол?
