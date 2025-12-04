Игроки Астон Виллы возглавляют интересный бомбардирский рейтинг АПЛ
В этот раз во внимание берем пары игроков с наибольшим количеством комбинаций гол+пас
Игроки Астон Виллы Олли Уоткинс и Морган Роджерс в восьмой раз создали гол в АПЛ, начиная с начала прошлого сезона 2024/25.
В матче 14-го тура, в котором бирмингемцы на выезде победили Брайтон со счетом 4:3, второй гол победителей был забит Уоткинсом с передачи как раз Роджерса.
Таким образом, в активе этих футболистов Астон Виллы за два сезона стало 8 комбинаций гол+пас друг другу. Только одна пара игроков имеет такое же количество, но улучшить свое достижение она уже не сможет, поскольку в сезоне 2025/26 футболисты играют уже за разные команды (Джейкоб Мерфи/Александер Исак из Ньюкасл Юнайтед).
Пары игроков АПЛ с наибольшим количеством комбинаций гол+пас друг другу, начиная с сезона 2024/25
- 8 – Олли Воткинс/Морган Роджерс (Астон Вилла)
- 8 – Джейкоб Мерфи/Александер Исаак (Ньюкасл Юнайтед)
- 7 – Мохамед Салах/Доминик Собослаи (Ливерпуль)
- 6 – Эрлинг Холанд/Савиньо (Манчестер Сити)
- 6 – Жан-Филипп Матета/Эберечи Эзе (Кристалл Пэлас)
- 6 – Мохамед Салах/Коди Гакпо (Ливерпуль)
- 6 – Йоан Висса/Брайан Мбемо (Брентфорд)
