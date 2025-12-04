Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Неймар определился с будущим клубом: «Мой контракт истекает»
Бразилия
04 декабря 2025, 13:51
1

Неймар определился с будущим клубом: «Мой контракт истекает»

Бразилец, вероятно, продлит контракт с нынешним клубом

Неймар определился с будущим клубом: «Мой контракт истекает»
Getty Images/Global Images Ukraine. Неймар

Бразильский вингер Неймар, ныне на клубном уровне выступающий за Сантос, заявил, что хочет продолжить контракт с бразильским клубом.

«Мой контракт истекает через несколько недель. Но моим приоритетом всегда будет Сантос», – лаконично сказал бразилец.

33-летний бразилец вернулся в Сантос в январе 2025-го. Его контракт действует до конца декабря. Если Неймару не удастся продлить соглашение с родным клубом, то уже в 2026 году он станет свободным агентом.

Неймар Сантос продление контракта чемпионат Бразилии по футболу
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
Комментарии 1
Victor673256ua
Черга за Неймаром не стоїть. Тож Сантос цілком ймовірний варіант
