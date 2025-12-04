Неймар определился с будущим клубом: «Мой контракт истекает»
Бразилец, вероятно, продлит контракт с нынешним клубом
Бразильский вингер Неймар, ныне на клубном уровне выступающий за Сантос, заявил, что хочет продолжить контракт с бразильским клубом.
«Мой контракт истекает через несколько недель. Но моим приоритетом всегда будет Сантос», – лаконично сказал бразилец.
33-летний бразилец вернулся в Сантос в январе 2025-го. Его контракт действует до конца декабря. Если Неймару не удастся продлить соглашение с родным клубом, то уже в 2026 году он станет свободным агентом.
COM A PALAVRA... O PRÍNCIPE DA NOITE! 💬🔥#BrasileirãoNoPrimeVideo #Brasileirão #Juventude #Santos #JUVxSAN #FutebolAoVivo #Neymar pic.twitter.com/og3vwOV83I— Prime Video Sport Brasil (@pvsportbr) December 4, 2025
