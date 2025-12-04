Неймар определился с будущим клубом: «Мой контракт истекает»

Бразильский вингер Неймар, ныне на клубном уровне выступающий за Сантос, заявил, что хочет продолжить контракт с бразильским клубом.

«Мой контракт истекает через несколько недель. Но моим приоритетом всегда будет Сантос», – лаконично сказал бразилец.

33-летний бразилец вернулся в Сантос в январе 2025-го. Его контракт действует до конца декабря. Если Неймару не удастся продлить соглашение с родным клубом, то уже в 2026 году он станет свободным агентом.