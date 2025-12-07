Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Украинский футболист был вынужден расторгнуть контракт с Динамо
Украина. Премьер лига
07 декабря 2025, 23:02 |
Украинский футболист был вынужден расторгнуть контракт с Динамо

Денис Кузык вспомнил свой переход в «Кривбасс»

Украинский футболист был вынужден расторгнуть контракт с Динамо
ЛНЗ. Денис Кузык

Полузащитник ЛНЗ Денис Кузык вспомнил, как в свое время был вынужден покинуть «Динамо» и перейти в «Кривбасс». Оказывается, игрок был вынужден расторгнуть контракт с киевлянами и летом 2023 года присоединился к «Кривбассу».

«Мы расторгли [контракт с Динамо] по обоюдному согласию сторон, и я на правах свободного агента в августе 2023 года перешел в «Кривбасс», – рассказал Кузык.

Сейчас Кузык является незаменимым игроком основы ЛНЗ – он провел 17 матчей и смог забить один гол. Ранее полузащитник ЛНЗ Денис Кузык провел 100-й матч в элитном дивизионе чемпионата Украины.

