Неймар забил 450-й гол в карьере и догнал Халка
Какое место занимает бразилец среди лучших латиноамериканских бомбардиров?
Неймар достиг отметки в 450 голов за карьеру.
Произошло это в матче 37 тура бразильской Серии А, в котором Сантос на выезде победил Жувентуде со счетом 3:0.
Все три гола в этой игре на счету бразильца. Теперь у Неймара 147 голов за Сантос и 450 в общей сложности за карьеру.
Голы Неймара за карьеру (450)
- 147 – Сантос
- 118 – ПСЖ
- 105 – Барселона
- 79 – сборная Бразилии
- 1 – Аль-Хиляль
В списке лучших латиноамериканских бомбардиров в истории Неймар догнал Альберто Спенсера и Халка (14 место).
Лучшие латиноамериканские бомбардиры в истории
- 896 – Лионель Месси (Аргентина)
- 757 – Пеле (Бразилия)
- 748 – Ромарио (Бразилия)
- 600 – Луис Суарес (Уругвай)
- 575 – Тулио Маравилья (Бразилия)
- 558 – Артур Фриденрайх (Бразилия)
- 535 – Дада (Бразилия)
- 524 – Зико (Бразилия)
- 523 – Альфредо Ди Стефано (Аргентина)
- 516 – Уго Санчес (Мексика)
- 507 – Роберто Динамит (Бразилия)
- 465 – Эдинсон Кавани (Уругвай)
- 461 – Делио Оннис (Аргентина)
- 450 – Альберто Спенсер (Эквадор)
- 450 – Халк (Бразилия)
- 450 – Неймар (Бразилия)
