Неймар забил 450-й гол в карьере и догнал Халка

Неймар достиг отметки в 450 голов за карьеру.

Произошло это в матче 37 тура бразильской Серии А, в котором Сантос на выезде победил Жувентуде со счетом 3:0.

Все три гола в этой игре на счету бразильца. Теперь у Неймара 147 голов за Сантос и 450 в общей сложности за карьеру.

Голы Неймара за карьеру (450)

147 – Сантос

118 – ПСЖ

105 – Барселона

79 – сборная Бразилии

1 – Аль-Хиляль

В списке лучших латиноамериканских бомбардиров в истории Неймар догнал Альберто Спенсера и Халка (14 место).

Лучшие латиноамериканские бомбардиры в истории

896 – Лионель Месси (Аргентина)

757 – Пеле (Бразилия)

748 – Ромарио (Бразилия)

600 – Луис Суарес (Уругвай)

575 – Тулио Маравилья (Бразилия)

558 – Артур Фриденрайх (Бразилия)

535 – Дада (Бразилия)

524 – Зико (Бразилия)

523 – Альфредо Ди Стефано (Аргентина)

516 – Уго Санчес (Мексика)

507 – Роберто Динамит (Бразилия)

465 – Эдинсон Кавани (Уругвай)

461 – Делио Оннис (Аргентина)

450 – Альберто Спенсер (Эквадор)

450 – Халк (Бразилия)

450 – Неймар (Бразилия)