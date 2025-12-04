Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Неймар забил 450-й гол в карьере и догнал Халка
Бразилия
04 декабря 2025, 11:14
Неймар забил 450-й гол в карьере и догнал Халка

Какое место занимает бразилец среди лучших латиноамериканских бомбардиров?

Неймар забил 450-й гол в карьере и догнал Халка
Getty Images/Global Images Ukraine. Неймар

Неймар достиг отметки в 450 голов за карьеру.

Произошло это в матче 37 тура бразильской Серии А, в котором Сантос на выезде победил Жувентуде со счетом 3:0.

Все три гола в этой игре на счету бразильца. Теперь у Неймара 147 голов за Сантос и 450 в общей сложности за карьеру.

Голы Неймара за карьеру (450)

  • 147 – Сантос
  • 118 – ПСЖ
  • 105 – Барселона
  • 79 – сборная Бразилии
  • 1 – Аль-Хиляль

В списке лучших латиноамериканских бомбардиров в истории Неймар догнал Альберто Спенсера и Халка (14 место).

Лучшие латиноамериканские бомбардиры в истории

  • 896 – Лионель Месси (Аргентина)
  • 757 – Пеле (Бразилия)
  • 748 – Ромарио (Бразилия)
  • 600 – Луис Суарес (Уругвай)
  • 575 – Тулио Маравилья (Бразилия)
  • 558 – Артур Фриденрайх (Бразилия)
  • 535 – Дада (Бразилия)
  • 524 – Зико (Бразилия)
  • 523 – Альфредо Ди Стефано (Аргентина)
  • 516 – Уго Санчес (Мексика)
  • 507 – Роберто Динамит (Бразилия)
  • 465 – Эдинсон Кавани (Уругвай)
  • 461 – Делио Оннис (Аргентина)
  • 450 – Альберто Спенсер (Эквадор)
  • 450 – Халк (Бразилия)
  • 450 – Неймар (Бразилия)
Фламенго в течение года победил в Кубке Либертадорес и чемпионате Бразилии
Неймар сделал 22-й хет-трик за карьеру. В составе каких клубов отметился?
Доминаторы в Южной Америке. Определен победитель чемпионата Бразилии 2025
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
