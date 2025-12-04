Вирт объяснил, как слова Белика повлияют на его будущее в Шахтере

Бывший голкипер донецкого Шахтера Юрий Вирт объяснил, как дерзкие слова Алексея Белика могут повлиять на его отношения с Ардой Тураном.

– Не ухудшит ли высказывание Белика, где он упомянул не только бывших тренеров Шахтера, но и нынешнего, его отношения с Ардой Тураном?

Туран – интеллигентный человек, вне футбольного поля. Собственно, Арда же отреагировал на слова Алексея, ответил на его слова адекватно. Вообще же, я не думаю, что Туран особенно обращает внимание на подобные высказывания, потому что у него сейчас очень много работы.

Безусловно он читает новости, но не берет слишком близко к сердцу, я так думаю. Да и молодежная команда и главная почти не пересекаются: одна базируется в Киеве, другая – во Львове, и постоянно в разъездах, – сказал Вирт.

Алексей Белик сейчас возглавляет юношескую команду «горняков», а Адра Туран работает с первой командой донецкого Шахтера, заменив на вакантной должности боснийца Марино Пушича.