Коуч Лидса пояснил сенсацию в матче с Челси в АПЛ: «Выиграли заслуженно»

Главный тренер Лидса Даниэль Фарке поделился эмоциями после безумной победы своей команды над лондонским Челси в 14 туре Английской Премьер-лиги.

«Именно ради этого мы так упорно работали, чтобы вернуться на этот уровень. Мы желали такого волшебного вечера. Невероятная атмосфера.

Мы сыграли против одной из лучших команд в мире и победили, причем заслуженно: хорошо оборонялись, забили три гола и могли забить еще больше.

Конечно, мы ожидали тяжелого матча – пришлось немного потерпеть. «Челси» много владел мячом, но, думаю, нет никаких сомнений в том, что мы заслужили победу в этом поединке.

Мы превзошли соперника по ударам, ударам в плоскость, ожидаемым голам, голевым моментам, поэтому мы заслужили победу. Приятное чувство», - сказал тренер.