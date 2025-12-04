Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Наставник Зинченко празднует 5-ю победу – Ноттингем покидает зону вылета?
Англия
Наставник Зинченко празднует 5-ю победу – Ноттингем покидает зону вылета?

Дайч сменил Постекоглу на посту главного тренера

Getty Images/Global Images Ukraine. Шон Дайч

«Ноттингем Форест» обыграл «Вулверхэмптон» (1:0) в гостевом матче 14-го тура АПЛ.

Команда провела 9 игр во всех турнирах под руководством Шона Дайча: одержала 5 побед, 2 раза сыграла вничью и потерпела 2 поражения.

В октябре Дайч сменил Энджа Постекоглу на посту главного тренера.

Сейчас «Ноттингем» занимает 16-е место в чемпионате, набрав 15 очков в 14 матчах. На момент прихода Дайча у клуба было 5 очков после 8 туров и 18-я позиция в таблице.

6 декабря команда продолжит сезон матчем против «Эвертона».

Ранее Дайч рассказал о состоянии украинского легионера «Ноттингема» – Александра Зинченко.

Шон Дайч Ноттингем Форест Вулверхэмптон Английская Премьер-лига Александр Зинченко
Михаил Олексиенко
Михаил Олексиенко Sport.ua
