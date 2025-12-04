Наставник Зинченко празднует 5-ю победу – Ноттингем покидает зону вылета?
Дайч сменил Постекоглу на посту главного тренера
«Ноттингем Форест» обыграл «Вулверхэмптон» (1:0) в гостевом матче 14-го тура АПЛ.
Команда провела 9 игр во всех турнирах под руководством Шона Дайча: одержала 5 побед, 2 раза сыграла вничью и потерпела 2 поражения.
В октябре Дайч сменил Энджа Постекоглу на посту главного тренера.
Сейчас «Ноттингем» занимает 16-е место в чемпионате, набрав 15 очков в 14 матчах. На момент прихода Дайча у клуба было 5 очков после 8 туров и 18-я позиция в таблице.
6 декабря команда продолжит сезон матчем против «Эвертона».
Ранее Дайч рассказал о состоянии украинского легионера «Ноттингема» – Александра Зинченко.
